Driessen ziet ‘grote glimlach’: ‘Misschien is hij basisspeler tegen Senegal'

Vrijdag, 18 november 2022 om 19:30 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:34

Valentijn Driessen zou Steven Berghuis graag op het middenveld zien naast Frenkie de Jong in de wedstrijd tegen Senegal. In de podcast Kick-Off van De Telegraaf vertelt de journalist te hopen op een aanvallend ingesteld Oranje, al verwacht hij dat de keuze van bondscoach Louis van Gaal zal vallen op Teun Koopmeiners. Volgens Driessen zijn de plek onder de lat en die op het middenveld de enige twee van de elf posities die Van Gaal nog niet heeft ingevuld.

“Ik ben altijd voor aanvallen, dus dan zou ik voor Berghuis kiezen”, opent Driessen in de podcast. “Ik neem trouwens niet aan dat Van Gaal dat ook denkt. Bij Berghuis werd eromheen gedraaid en hij zei met een grote glimlach: ‘Dus jullie denken dat ik niet in de basis start?’ Dus misschien speelt er op de achtergrond wel dat hij in de basis gaat starten tegen Senegal. Ik zou voor de aanvallende optie gaan, maar ik denk dat Van Gaal kiest voor Teun Koopmeiners. Dat heeft hij vaker gedaan. Dat deed hij ook tegen Polen, wat natuurlijk een belangrijke tegenstander was in de aanloop naar dit toernooi. Ik denk dat Koopmeiners de voorkeur krijgt.”

Mike Verweij sluit zich aan bij zijn collega. “Het zal inderdaad wel zijn eerste gedachte zijn om Koopmeiners op te stellen. Koopmeiners hield het tegen Polen natuurlijk maar zes minuten vol, omdat hij met zijn kop tegen een tegenstander klapte. Hij werd toen uitstekend vervangen door Steven Berghuis en tegen België ook. Het is wel aardig om te kijken, want volgens mij kiest Louis van Gaal tegen sterkere tegenstanders dan liever voor Koopmeiners. Marten de Roon is natuurlijk ook nog een optie, al komt hij natuurlijk niet meer voor in de plannen van Van Gaal als basisspeler.”

Eerder op de vrijdag bracht De Telegraaf al naar buiten dat Van Gaal reeds negen van de elf namen heeft ingevuld in de startopstelling. Afgaande op de training van donderdag zijn Denzel Dumfries, Jurriën Timber, Virgil van Dijk, Nathan Aké, Daley Blind, Frenkie de Jong, Cody Gakpo, Steven Bergwijn en Vincent Janssen verzekerd van een basisplaats tegen Senegal.