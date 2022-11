Carlo Ancelotti belde elke week naar Eindhoven: ‘Zo is hij nu eenmaal’

Vrijdag, 18 november 2022 om 19:27 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 19:43

Hirving Lozano is in zijn periode bij PSV nadrukkelijk gevolgd door Carlo Ancelotti. In een interview met The Players Tribune vertelt de aanvaller van Napoli hoe hij wekelijks gebeld werd door de voormalig trainer van i Partenopei. Uiteindelijk maakte Lozano in de zomer van 2019 voor 45 miljoen euro de overstap naar Napoli.

Lozano zette zichzelf op het WK 2018 in Rusland op de kaart door in de eerste groepswedstrijd tegen Duitsland (0-1) de enige treffer voor zijn rekening te nemen. “Miljoenen mensen keken op precies hetzelfde moment in Mexico, “Ze begonnen op en neer te springen om mijn doelpunt te vieren en de aarde begon te bewegen.”

Zijn heldenrol namens Mexico leidde in 2018 tot een telefoontje uit Italië. “Hola, Chucky? Je spreekt met Carlo Ancelotti”, zo herinnert Lozano het eerste gesprek met de huidig trainer van Real Madrid. “Toen ik zijn naam hoorde, was ik helemaal ondersteboven.” Ancelotti was als analist werkzaam op het WK en had mijn doelpunt tegen Duitsland gezien. Hij zag in mij een versterking voor Napoli.”

“Tijdens het seizoen 2018-19 werd ik elke week door hem gebeld”, vervolgt Lozano. “Als ik geblesseerd raakte, vroeg hij me: ‘Hoe gaat het met je knie? Hoe gaat het herstel?’. Zo is hij nu eenmaal. Hoe kon ik nee zeggen toen hij me vroeg om naar Napoli te komen? Ancelotti is een geweldige coach, maar nog een beter mens", aldus Lozano. De zestigvoudig international van Mexico ruilde PSV in de zomer van 2019 voor 45 miljoen euro in voor Napoli, waar hij tot nog toe tot 133 officiële duels kwam. Hierin was de aanvaller goed voor dertig goals en zestien assists. Met Mexico is Lozano op het WK ingedeeld in een groep met Polen, Argentinië en Saudi-Arabië.