Absente Lionel Messi laat aanwezigen bij groepstraining Argentinië schrikken

Vrijdag, 18 november 2022 om 19:18 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:20

Lionel Messi heeft vrijdag niet meegetraind met de Argentijnse selectie. Bondscoach Lionel Scaloni stond erop dat de spelers die in de vriendschappelijke interland tegen de Verenigde Arabische Emiraten (5-0 overwinning) de meeste inspanning leverden, rust zouden krijgen. Messi voerde daarom een individueel programma af in het krachthonk van de Zuid-Amerikanen.

Naast Messi ontbraken ook Ángel Di María, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes en Nicolás Otamendi bij de groepstraining. Net als Messi werkte dat viertal een programma af in het krachthonk. Op de training van vrijdag kwamen veel media en fans af, die dus geen glimp te zien kregen van sterspeler Messi. La pulga speelde de hele wedstrijd mee tegen de Verenigde Arabische Emiraten en wist daarin eenmaal tot scoren te komen. Reden genoeg voor Scaloni om hem net als zijn vier teamgenoten wat meer rust te gunnen.

Marca verzekert dat Messi absoluut geen last heeft van een mogelijke blessure. Wel zouden de aanwezigen geschrokken zijn van de absentie van de 35-jarige aanvaller, maar zij kregen al snel in de gaten dat het niet om een blessure ging. Ángel Correa en Thiago Almada, die de geblesseerden Joaquín Correa en Nicolás González vervangen, komen vrijdagavond aan in Qatar.

Van de spelers die wel aanwezig op de training waren, stond achter de naam van Marcos Acuña nog een vraagteken. De linksback van Sevilla had last van zijn lies, maar heeft de training van vrijdag goed doorstaan. TyC Sports weet daarom te melden dat Scaloni nu definitief een punt heeft gezet achter zijn 26 namen en niet meer zal wisselen. Argentinië speelt zijn eerste wedstrijd op dinsdag, wanneer Saudi-Arabië de tegenstander zal zijn.