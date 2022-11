Dusan Tadic schittert namens Servië met fenomenale vrije trap in de kruising

Vrijdag, 18 november 2022 om 18:07 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 18:21

Dusan Tadic heeft vrijdag aangetoond klaar te zijn voor het WK in Qatar. De aanvoerder van Servië was in de oefeninterland tegen Bahrein verantwoordelijk voor de openingstreffer, door een vrije trap op fenomenale wijze in de kruising te schieten. Na rust nam Tadic ook de 1-2 voor zijn rekening en was hij goed voor een assist bij een 1-5 zege.

Servië, met Nemanja Gudelj en Tadic in de basis, begon uitstekend aan de oefeninterland tegen Bahrein. De vleugelaanvaller van Ajax opende na acht minuten de score door een vrije trap van een meter of twintig in de kruising te plaatsen. Vanaf de strafschopstip bracht Yusuf Hilal de stand vervolgens binnen een kwartier weer in evenwicht.

Dusan Tadic free kick goal for Serbia against Bahrain. Serbia play their World Cup opener vs Brazil. pic.twitter.com/7ooUBuySEp — FT90Extra at the World Cup (@FT90Extra) November 18, 2022

Dat Tadic klaar is voor het WK, bewees hij nogmaals direct na rust. Op aangeven van invaller Dusan Vlahovic schoot hij de 1-2 tegen de touwen. Eén minuut later waren de rollen omgedraaid. Ditmaal was Tadic aangever en wist de spits van Juventus de marge te vergroten. Servië liep vlak voor tijd nog uit naar een grotere zege. Voormalig sc Heerenveen-middenvelder Filip Djuricic was verantwoordelijk voor de 1-4, het slotakkoord was hierna voor Luka Jovic: 1-5. Servië wacht aanstaande donderdag op het WK in Qatar eerst een poulewedstrijd tegen Brazilië, waarna groepsduels met Kameroen en Zwitserland volgen.