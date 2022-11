België lijdt pijnlijke nederlaag en kent teleurstellende generale richting WK

Vrijdag, 18 november 2022 om 17:57 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 18:26

België heeft de voorbereiding op het WK op teleurstellende wijze afgesloten. In Koeweit verloor de ploeg van bondscoach Roberto Martínez met 1-2 van Egypte. Mostafa Mohamed en Mahmoud Hassan zetten de Egyptenaren op een 0-2 voorsprong, waarna ex-Vitessenaar Loïs Openda het nog spannend maakte. Daar bleef het echter bij, waardoor België een teleurstellende generale repetitie voor het wereldkampioenschap kende.

Aan de kant van België begon onder meer ex-Eredivisionist Toby Alderweireld in de basis, evenals sterkhouders als Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne en Eden Hazard. Op de plek van Romelu Lukaku, die niet fit is en daarom ook de eerste WK-wedstrijd van België moet missen, startte Michy Batshuayi. Rui Vitória, bondscoach van Egypte, had in zijn basiself onder meer plek ingeruimd voor sterspeler Mohamed Salah en Arsenal-middenvelder Mohamed Elneny.

Het gretig ogende België zag dat scheidsrechter Ali Mahmoud al binnen vijf minuten naar het scherm werd geroepen door de VAR, na een vermeende handsbal van Ahmed Hegazy. De arbiter besloot de bal echter niet op de stip te leggen. Na ruim tien minuten waren de Rode Duivels voor het eerst echt dicht bij de openingstreffer, toen Batshuayi uit een corner de lat raakte. Egypte had zich tot op dat moment nog niet veel laten zien, maar rook in de fase daarna via Hassan tot twee keer toe aan de 0-1. Beide keren was Courtois echter een sta-in-de-weg. Na ruim een half uur kwamen de Egyptenaren alsnog op voorsprong, toen Mohamed balverlies van De Bruyne met een fraai afstandsschot afstrafte: 0-1.

In de rust besloot Martínez om De Bruyne, Batshuayi en Hans Vanaken te vervangen door respectievelijk Dries Mertens, Loïs Openda en Youri Tielemans. Een erg leuke entree kenden zij echter niet, want na 43 seconden in de tweede helft stond het al 0-2: Salah stuurde Hassan diep en de linksbuiten verschalkte Courtois. Een kwartier voor tijd kwam België via Openda op aangeven van de goed spelende Yannick Ferreira Carrasco nog tot de aansluitingstreffer, maar verder kwam het land niet. Daarmee zal het met een enigszins teleurgesteld gevoel afreizen naar het WK, dat voor België komende woensdagavond begint tegen Canada. Vier dagen later is Marokko de tegenstander, waarna op 1 december de laatste groepswedstrijd tegen Kroatië op het programma staat. Egypte wist zich niet te kwalificeren voor het mondiale eindtoernooi.