‘Rat’ Rooney reageert op veelbesproken persoonlijke aanval van Ronaldo

Vrijdag, 18 november 2022 om 17:06 • Laatste update: 17:22

Wayne Rooney vindt de uitspraken die Cristiano Ronaldo recent in een interview met Piers Morgan deed ‘een beetje vreemd’. De 37-jarige Portugees haalde hierin onder meer fel uit naar Rooney, zijn voormalig ploeggenoot bij Manchester United. De topscorer aller tijden van Engeland verwacht dat the Red Devils de komende periode gepaste maatregelen zullen nemen tegen Ronaldo, die naast Rooney ook gehakt maakte van Erik ten Hag en Ralf Rangnick.

Rooney sprak vorige week vrijdag zijn afkeuring uit over het gedrag van Ronaldo rond het duel met Tottenham Hotspur van afgelopen oktober (2-0 winst). De steraanvaller weigerde toen om vlak voor tijd in te vallen en zocht enkele minuten voor het eindsignaal de kleedkamer al op. "Ik denk dat de dingen die hij heeft gedaan vanaf begin dit seizoen onacceptabel zijn voor Manchester United. Het is een afleiding die de club echt niet kan gebruiken, nu ze proberen de boel opnieuw op te bouwen", betoogde Rooney op radiozender talkSPORT.

Cristiano Ronaldo appears to call Wayne Rooney a rat.pic.twitter.com/77frfQnlz9 — SPORTbible (@sportbible) November 17, 2022

In het veelbesproken interview met Morgan spuwde Ronaldo vervolgens vuur op zijn oud-ploeggenoot, met wie hij tussen 2004 en 2009 samenspeelde bij Manchester United. De Portugees noemde Rooney onder meer een 'rat'. “Ik weet niet waarom hij zo veel kritiek op mij heeft", zei Ronaldo. "Waarschijnlijk omdat zijn carrière ten einde is en ik nog steeds op een hoog niveau speel. Ik ga niet zeggen dat ik er beter uitzie dan hij. Maar het is wel waar..."

Rooney, die momenteel trainer is van DC United, wordt nu door CNN geconfronteerd met de sneer van Ronaldo aan zijn adres. “Luister, Cristiano Ronaldo is een fantastische speler en, zoals ik al eerder heb gezegd, hij en Messi zijn waarschijnlijk de twee beste spelers aller tijden. Nogmaals, het was geen kritiek. Wat ik heb gezegd is dat we allemaal ouder worden. Cristiano zit daar erg mee en vindt het moeilijk om daarmee om te gaan.”

“Ronaldo heeft nu een interview gegeven dat viraal is gegaan”, vervolgt Rooney. “Sommige opmerkingen zijn vreemd, maar ik weet zeker dat Manchester United er iets aan zal doen. Zodra ze het volledige interview hebben gezien, gaan ze gepaste maatregelen nemen.” Volgens The Guardian hoeft Ronaldo zich na het WK niet meer op Carrington te melden. De club bracht vrijdag nog een statement naar buiten waarin er inderdaad 'gepaste stappen' jegens Ronaldo werden aangekondigd.