‘Tweede worden achter het Nederlands elftal zal het hoogst haalbare zijn’

Dinsdag, 22 november 2022 om 12:00 • Guy Habets

Bondscoach Louis van Gaal weet het zeker: dit Nederlands elftal heeft ‘een grote kans om wereldkampioen te worden’. Om dat doel te bewerkstelligen, moet wel eerst de poule overleefd worden. Daarin speelt Oranje tegen Senegal, Ecuador en Qatar. Voetbalzone blikt samen met kenners van het voetbal in die landen vooruit op de wedstrijd en nu is het de beurt aan Lucas Bertelotti, specialist van het Zuid-Amerikaanse voetbal namens GOAL.

Alle Zuid-Amerikanen zijn voetbalgek. De kwalificatiereeks van de CONMEBOL staat dan ook altijd garant voor spektakel, emotie en goed voetbal. Brazilië en Argentinië weten zich uiteindelijk iedere keer wel verzekerd van een plekje bij de eerste vier landen, maar de strijd achter de twee grootmachten is er één op leven en dood. Ditmaal waren Uruguay en Ecuador de gelukkigen en daarmee hielden ze concurrenten als Colombia, Chili en Peru achter zich. Het moge duidelijk zijn dat van onderschatting van Ecuador geen enkele sprake mag zijn.

Dat wil Bertelotti graag benadrukken. Hij noemt een rijtje spelers op waar Oranje en Van Gaal volgens hem goed voor uit moeten kijken. “Dan kun je denken aan Pervis Estupiñán, de snelle linker wingback die bij Villarreal speelde en nu bij Brighton onder contract staat. De goals worden gemaakt door Enner Valencia, de huidige topscorer van de Turkse Süper Lig namens Fenerbahçe. Daarnaast heeft het team de beschikking over de sterke Piero Hincapié van Bayer Leverkusen, de getructe Gonzalo Plata die met Real Valladolid furore maakt in LaLiga en uiteraard Moisés Caicedo. Dat is een verdedigende middenvelder van Brighton, waar hij echt een sensatie is. Naar verluidt zit Real Madrid al achter hem aan! ”

De belangrijkste man voor Ecuador staat echter niet op het veld. “De coach, Gustavo Alfaro, is eigenlijk de sleutelfiguur in dit verhaal”, vertelt de journalist. “Hij is een Argentijn die het in 2020 overnam van Jordi Cruijff en staat te boek als een zeer intelligente, wijze en vindingrijke trainer. Zijn teams zullen nooit achterover leunen of apathisch ogen, want hij weet hoe hij spelers moet motiveren. Het is eigenlijk de perfecte trainer voor de underdog. Alfaro heeft een aantal kleinere teams en landen zeer succesvol gecoacht, maar met een topclub als Boca Juniors wilde het niet lukken. In Ecuador wordt hij echter alom gerespecteerd.”

Gustavo Alfaro, de bondscoach van Ecuador.

Alfaro heeft van dit Ecuadoriaanse team een vechtmachine gemaakt, zo stelt Bertelotti. “Hij is erin geslaagd om een formatie van spelers neer te zetten die voor elkaar door het vuur gaan en dapper ten strijde trekken. Deze jongens werden geïnspireerd door de generatie met Antonio Valencia van Manchester United en Edison Méndez, die nog in Nederland bij PSV heeft gespeeld. Die spelers wisten in 2006 de groepsfase te overleven en het grote doel is om dat kunstje te herhalen. In Ecuador denkt iedereen dat dat mogelijk moet zijn en dat er geschiedenis geschreven kan worden met deze spelers en deze trainer.”

Om de knock-outfase te halen, moet Ecuador wel een poule met Senegal, Qatar en Nederland zien te overleven. Vooral Oranje heeft veel respect afgedwongen in Zuid-Amerika. “De aanwezigheid van Nederland in de poule is de reden dat de Ecuadorianen tevreden zijn met een tweede plaats. Dat is volgens hen het hoogst haalbare. Het realistische doel is om de benodigde punten te pakken tegen Qatar en Senegal en wie weet kan er dan nog een puntje gestolen worden van het Nederlands elftal. Ik kan namelijk nu alvast verklappen dat Ecuador tegen Nederland vooral heel defensief voor de dag zal komen. Dat zal het plan zijn van Alfaro.”

Dat heeft te maken met de aanwezigheid van een aantal grote namen bij het Nederlands elftal. De mensen in Ecuador weten namelijk precies wie ze tegenover zich krijgen op het WK. “Virgil van Dijk, Frenkie de Jong en Memphis Depay zijn heel erg bekend in deze regio”, legt Bertelotti uit. “Aan de andere kant is er ook nog de trainer. Van Gaal is beroemd, iedereen kent hem. Hij wordt alom gerespecteerd vanwege zijn ideeën over het voetbal en vanwege zijn eigen kijk op het coachen van een team. We kijken er allemaal naar uit!”