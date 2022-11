Luis Enrique roept debutant op na blessuregeval in Spaanse WK-selectie

Vrijdag, 18 november 2022 om 15:56 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:04

Bondscoach Luis Enrique heeft een nieuwe naam toegevoegd aan de selectie van Spanje voor het WK in Qatar. Alejandro Baldé gaat zich bij la Furia Roja melden. De negentienjarige verdediger van Barcelona geldt als vervanger van de geblesseerde José Gaya.

De blessure van Gaya is een enorme klap voor Spanje en de verdediger van Valencia zelf. Vanwege een verstuikte enkel moet de 27-jarige linksback het eindtoernooi in Qatar aan zich voorbij laten gaan. Uit medisch onderzoek zou zijn gebleken dat de blessure van Gaya niet ernstig is, echter acht de staf van Spanje het niet mogelijk om de verdediger gedurende de poulefase van het WK weer volledig fit te krijgen.

Landen mogen tot uiterlijk 24 uur voor de aftrap van het eerste groepsduel nog een vervanger aanwijzen. Enrique heeft ervoor gekozen om Baldé op te roepen. De jongeling van Barcelona wacht nog op zijn eerste interland en kan in Qatar dus zijn officiële debuut maken. Bij Barça is Baldé dit seizoen een vaste waarde. Voor de WK-onderbreking kwam hij tot zestien officiële duels, waarin hij goed was voor drie assists.

Baldé moet bij Spanje, net als bij Barcelona, de concurrentie aangaan met Jordi Alba. César Azpilicueta (Chelsea), Dani Carvajal (Real Madrid), Eric García (Barcelona), Hugo Guillamón (Valencia), Pau Torres (Villarreal) en Aymeric Laporte (Manchester City) zijn de andere verdedigers die tot de 26-koppige WK-selectie van Enrique behoren. Spanje wacht woensdag eerst een poulewedstrijd met Costa Rica, waarna groepsduels met Duitsland en Japan volgen.