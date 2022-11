‘Verschillende topclubs willen Karsdorp verlossen van onwerkbare situatie’

Rick Karsdorp staat in de belangstelling van verschillende topclubs uit Italië en Frankrijk. Waar La Gazetta Dello Sport onlangs al meldde dat Juventus de 27-jarige rechtsback van AS Roma nauwlettend in de gaten houdt, zouden volgens Corriere dello Sport ook AC Milan, Bologna, Olympique Marseille en Olympique Lyon geïnteresseerd zijn in Karsdorp. De Schoonhovenaar lijkt zijn laatste minuten voor Roma te hebben gespeeld, daar trainer José Mourinho hem heeft laten weten dat hij in januari op zoek mag naar een nieuwe club.

Ruim een week geleden, na afloop van het duel van Roma met Sassuolo (1-1), haalde Mourinho op de persconferentie hard uit naar Karsdorp. “De inzet van het team werd verraden vanwege de houding van een onprofessionele speler. Hij verraadde alle anderen. Een fout hoort bij het spel, maar ik had zestien spelers op het veld en vond er één niet leuk. Ik zei de speler dat hij in januari maar een ander team moest gaan zoeken”, zo sprak de Portugese oefenmeester. Hoewel Mourinho geen naam wilde noemen, werd duidelijk dat het over Karsdorp ging. Niet veel later werd de verdediger uit de wedstrijdselectie van Roma gezet.

Corriere dello Sport meldt dat Karsdorp deze week weer bij Roma wordt verwacht, om in gesprek te gaan met Mourinho en de club. Komende dinsdag vertrekt de selectie van i Giallorossi naar Japan voor een trainingskamp, en het is nog niet duidelijk of Karsdorp mee zal gaan. Volgens de krant is de relatie tussen hem en de club goed, maar is de vraag in hoeverre er nog sprake is van een werkbare situatie na de uitspraken van Mourinho.

Mocht Karsdorp Roma uiteindelijk verlaten, dan kan hij dus rekenen op voldoende interesse. Behalve een overstap naar Juventus, Milan, Bologna, Olympique Marseille en Olympique Lyon zou ook een terugkeer naar Nederland niet uitgesloten zijn. Overigens zou Roma alleen bereid zijn om mee te werken als het gaat om een verkoop of huur met een optie tot koop.