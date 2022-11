‘Bij rondo’s en positiespelletjes van Ajax was ik gewoon niet de beste’

Vrijdag, 18 november 2022 om 14:45 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:51

Sven Botman blikt in gesprek met Voetbal International terug op zijn periode bij Ajax. De 22-jarige centrumverdediger speelde in het verleden ruim tien jaar in de jeugdopleiding van de Amsterdammers. Momenteel blinkt Botman uit bij Newcastle United, dat hem afgelopen zomer overnam van Lille OSC.

“Het ging altijd best goed, maar ik ben nooit hét talent geweest”, zegt Botman. Winston Bogarde heeft er volgens de mandekker voor gezorgd dat hij op zijn zeventiende een enorme ontwikkeling doormaakte. “Bogarde heeft er bij mij een bepaalde mentaliteit in gekregen die ik als puber niet had. Van hem ik heb ik geleerd elke keer mijn grenzen te verleggen, telkens de lat hoger te leggen. Ik zal niet zeggen dat ik zonder Winston niet gekomen was waar ik nu ben, maar ik ben hem wel heel dankbaar voor de over-mijn-lijk-mentaliteit die hij me bijgebracht heeft. Hij heeft voor een omslagpunt in mijn carrière gezorgd.”

Botman schopt het uiteindelijk tot Jong Ajax, maar kiest na een jaar in de Keuken Kampioen Divisie voor een uitleenbeurt aan SC Heerenveen. “Erik ten Hag zei tegen me dat nog een jaar Jong Ajax helemaal niet slecht voor me zou zijn, maar ik had het gevoel dat ik weer een nieuwe uitdaging nodig had. Toen ben ik naar SC Heerenveen gegaan. Daar draaide ik een best goed jaar, daarna was het de bedoeling dat ik weer aan zou sluiten bij Ajax.”

Nog een jaar bij Jong Ajax zag Botman na zijn uitleenbeurt aan Heerenveen eigenlijk niet zitten. “Op dat moment wist ik namelijk al langer dat ik geen typische Ajax-speler was. Waarom? Kijk, iedereen kent de manier van spelen van Ajax onder Ten Hag. Bij rondo’s en positiespelletjes was ik gewoon niet de beste.” Ondanks de twijfels van Botman zelf, wilde Ajax het contract van het jeugdproduct in 2020 wel verlengen. “Heel veel goede alternatieven zag ik op dat moment ook niet, dus toen heb ik maar verlengd. Drie weken later klopte Lille ineens aan, dat veranderde alles.”

Botman vertrok voor acht miljoen euro naar Lille en groeide in twee seizoenen uit tot een steunpilaar bij les Dogues. Het leverde hem afgelopen zomer een transfer van 37 miljoen euro op naar Newcastle United. Bij the Magpies maakt Botman momenteel eveneens indruk. Hij is met elf tegentreffers onderdeel van de minst gepasseerde defensie in de Premier League en staat met Newcastle op een knappe derde plaats achter Arsenal en Manchester City.