Manchester United verbant Cristiano Ronaldo per direct van Carrington

Vrijdag, 18 november 2022 om 13:31 • Tom Rofekamp • Laatste update: 13:46

Cristiano Ronaldo hoeft zich na het WK niet meer op Carrington te melden, weet The Guardian. De Britse kwaliteitskrant schrijft vrijdag dat Manchester United volledig klaar is met de Portugees, en hem zelfs probeert aan te klagen vanwege contractbreuk. De club bracht enkele ogenblikken geleden nog een statement naar buiten waarin er 'gepaste stappen' jegens Ronaldo werden aangekondigd.

Volgens The Guardian heeft de 37-jarige aanvaller de instructies gekregen niet meer terug te keren op de club, na zijn veelbesproken interview met Piers Morgan. Daarin maakte Ronaldo alles en iedereen met een verleden bij United met de grond gelijk, onder wie manager Erik ten Hag en ex-teamgenoten en/of -coaches Wayne Rooney, Ole Gunnar Solskjaer en Ralf Rangnick. Vooruitlopen op een winterse exit wilde de vijfvoudig Ballon d'Or-winnaar echter niet.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Nu lijkt een per directe uittocht op Old Trafford echter onvermijdelijk. United zou op zoek zijn naar een 'snelle oplossing voor het probleem' en zelfs advocaten hebben aangesteld om Ronaldo aan te klagen wegens contractbreuk. De routinier verdient naar verluidt zo'n 572.000 euro per week; een vroegtijdig afscheid zou dus flink wat ruimte in het salarishuis van United vrijmaken.

Zo lijkt er een treurig einde te komen aan de tweede periode van Ronaldo in Manchester. In zijn eerste tijdperk als Mancunian (onder Sir Alex Ferguson, die hij als een van de weinigen wél de hemel in prees in het interview) won hij onder meer driemaal de Premier League, de Champions League en één Ballon d'Or-trofee. Ronaldo keerde in de zomer van 2021 terug op Old Trafford en groeide direct uit tot clubtopscorer met 24 goals in 39 wedstrijden. Sinds begin dit jaar houdt CR7 echter vaker dan hem lief is de bank warm, waarna het begon te rommelen bij United.