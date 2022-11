Manchester United kondigt in 29 woorden ‘gepaste stappen’ tegen Ronaldo aan

Vrijdag, 18 november 2022 om 12:44 • Tom Rofekamp • Laatste update: 13:47

Manchester United heeft een tweede statement naar buiten gebracht inzake de casus-Cristiano Ronaldo. The Red Devils melden in een bericht van in totaal slechts 29 woorden 'gepaste stappen' tegen de Portugees te zijn gestart vanwege zijn veelbesproken interview met Piers Morgan. Wat die stappen in concrete zin inhouden, blijft vooralsnog onduidelijk.

United meldde maandag in een voorzichtige eerste verklaring al 'met een reactie te komen als alle feiten zijn vastgesteld'. Dat lijkt vrijdag te zijn gebeurd, daar de club de volgende 29 (in het Nederlands 26) woorden deelt op de officiële kanalen: "Manchester United heeft vanmorgen gepaste stappen ondernomen als antwoord op Cristiano Ronaldo's recente media-interview. We zullen verder niet reageren voordat dit proces tot zijn conclusie komt."

Metro schreef maandag al dat Ronaldo in ieder geval een megaboete van één miljoen pond (omgerekend zo'n 1.135.000 euro) tegemoet kan zien. Dat komt nog eens boven op de twee weeksalarissen die de steraanvaller al in moest leveren omdat hij weigerde in te vallen tegen Tottenham Hotspur eind oktober. The Telegraph en ESPN wisten daarop te melden dat zowel manager Erik ten Hag als de voltallige clubleiding van United helemaal klaar is met Ronaldo, die zelf in het interview nog in het duister tastte over een eventuele winterse uittocht.

In het inmiddels fameuze interview geeft Ronaldo af op alles en iedereen op Old Trafford. Ten Hag moet het flink ontgelden, net als onder meer de Glazers en ex-ploeggenoten en -coaches als Wayne Rooney, Ole Gunnar Solskjaer en Ralf Rangnick. Ronaldo lijkt zich onmogelijk te hebben gemaakt op Old Trafford, waardoor het uitdienen van zijn contract met de minuut een minder reëel scenario wordt. De verbintenis van de goalgetter loopt nog tot eind dit seizoen.