Qatar zet op vooravond van WK alsnog streep door bierverkoop in stadions

Vrijdag, 18 november 2022 om 12:17 • Tom Rofekamp • Laatste update: 13:03

Wie naar het WK gaat en denkt lekker een biertje te kunnen drinken tijdens de wedstrijd, komt bedrogen uit. De Qatarese overheid heeft namelijk alsnog besloten om alcoholverkoop in stadions volledig in de ban te doen. Dat levert niet alleen de bezoeker, maar ook de FIFA kopzorgen op: de bond heeft een gigantische sponsordeal uitstaan met biermerk Budweiser.

De alcoholconsumptie tijdens het WK is al enige tijd hot topic. Het overwegend islamitische Qatar stond alcohol al alleen toe in de fanzones en in de stadions, en bij laatstgenoemde golden er ook nog eens aanvullende regels. Zo kon er enkel vanaf drie uur voor de aftrap en tot één uur na het laatste fluitsignaal bier worden besteld door kaarthouders. Tijdens de wedstrijd zelf zouden er alleen non-alcoholische dranken worden verkocht.

Nu heeft de Qatarese regering alsnog besloten een compleet zerotolerancebeleid te gaan voeren in stadions. De FIFA komt daarmee in een enorme spagaat. De bond heeft een deal ter waarde van 75 miljoen dollar (omgerekend zo'n 72,3 miljoen euro) uitstaan met Budweiser, en ligt al in de clinch met vele fans vanwege de strenge regels in het land. Ook worden organisatoren voor het blok gezet, daar zondag om 17.00 uur al het openingsduel op het programma staat.

De ban-to-be zet zo intern andermaal vraagtekens bij de beslissing van de FIFA om Qatar aan te wijzen als WK-host. Het land paste dan wel een wet aan waarin toegezegd werd de commerciële partners van de FIFA (waaronder Budweiser en Coca-Cola) te respecteren, maar gehandhaaft wordt deze niet. Het lijkt zo een hard gelag te worden voor vele fans en andere belanghebbenden. Alcohol is overigens niet gehéél verboden in de oliestaat. Bars en restaurants van sommige hotels zijn wel toegestaan om het te verkopen, net als sommige winkels.