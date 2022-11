Lichtpuntje van Ajax weet het zeker: ‘Dit is het begin van een succesverhaal’

Vrijdag, 18 november 2022 om 11:53 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:05

Francisco Conceição is vastberaden om te slagen bij Ajax. De buitenspeler kwam deze zomer over van FC Porto en heeft zijn eerste speldenprikjes uitgedeeld. Zo scoorde hij in de Champions League op bezoek bij Rangers FC en leverde hij een assist op Davy Klaassen tegen FC Volendam. In gesprek met het clubkanaal van Ajax spreekt de Portugees van 'het begin van een succesverhaal'.

Conceição krijgt in het item onder meer een foto te zien van een duel met Ryan Gravenberch. De twee troffen elkaar in 2018 tijdens een jeugdtoernooi in de Algarve in Portugal. "Ik denk dat ik toen in de Onder 16 speelde", weet Conceição nog. "Wij wonnen dat toernooi. Maar ik herinner me de Nederlandse selectie ook als een hele sterke ploeg. Dat was een mooie wedstrijd." Naast Gravenberch maakten onder meer ook Kenneth Taylor, Donny Warmerdam, Sontje Hansen en Neraysho Kasanwirjo namens Ajax deel uit van het jeugdteam van Oranje.

Conceição zegt veel te leren van zijn vader, voormalig profvoetballer en 56-voudig Portugees international Sérgio Conceição. "Hij heeft mij geleerd om nooit op te geven", aldus de aanvaller. "Je moet nooit je doelen of dromen opgeven. Dat is het voornaamste, want als je kwaliteiten hebt, opgewekt bent en gelooft dat het gaat lukken, heb je alle ingrediënten voor succes. Dat is het belangrijkste wat hij mij en mijn broers heeft geleerd. Nooit de handdoek in de ring gooien. We bellen elke dag. Ik spreek hem zeker één keer per dag. Dat helpt mij en hem ook."

De overstap naar Ajax omschrijft Conceição als 'de moeilijkste in zijn leven'. "Vanwege alles wat ik bij Porto heb meegemaakt. Ik ben heel blij, dit was een belangrijke stap voor mij. Mijn beste momenten bij Ajax moeten nog komen en dat zal vast snel gaan gebeuren. Ajax is een fantastische club. We doen altijd mee in de Champions League en er wordt altijd geknokt om titels binnen te halen. Ieder jaar weer een stukje beter worden. Die mentaliteit van Ajax heeft me overgehaald om hier te komen spelen."

'Dit is het begin'

Conceição erkent in het begin de nodige aanpassingsproblemen te hebben gehad. "Ik moest er even inkomen. Nieuwe teamgenoten, nieuwe vrienden en een nieuwe trainer. Alles is anders", merkt de Portugees. "De cultuur is ook heel anders. Ik probeer me in deze beginfase aan te passen en te zien wat er anders is. Ik wen er steeds een beetje meer aan, kom er steeds beter in. Dit is nog maar het begin. De Ajax-fans gaan me nog vaak in dit shirt zien. Dit is het begin van een succesverhaal."