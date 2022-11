Amerikanen drukken stopknop in en breken verhuur door Feyenoord af

Vrijdag, 18 november 2022 om 11:23 • Tom Rofekamp

Cole Bassett keert per direct terug naar Colorado Rapids, zo bevestigt Fortuna Sittard op de clubkanalen. The Rapids vinden dat de middenvelder, die door Feyenoord is doorverhuurd aan Fortuna, te weinig aan spelen toekomt in Limburg. Bassett is zo per 1 januari 2023 weer beschikbaar voor de Amerikanen. Feyenoord heeft echter nog altijd de optie om de 21-jarige groeibriljant na dit seizoen definitief in te lijven.

De Amerikaanse club verhuurde Bassett afgelopen januari voor anderhalf jaar aan de Rotterdammers. De enkelvoudig Amerikaans international wist in zijn eerste seizoen echter geen onuitwisbare indruk te maken, waarop Feyenoord besloot hem door te verhuren aan Fortuna. Ook in Sittard wilde het maar niet vlotten. In twaalf wedstrijden voor de huidige nummer twaalf van de Eredivisie kwam Bassett tot slechts 270 minuten; maar tweemaal verscheen hij aan de aftrap.

Opvallend genoeg maakte de Amerikaan in zijn laatste duel voor Fortuna (tegen FC Groningen, 2-3 winst). nog de meeste minuten van allemaal: 58. Daarin begon hij tevens in de basis. Colorado had echter de eenzijdige optie om het verhuur af te breken, en activeert die nu. In principe maakt Bassett het seizoen dus af in de MLS, waarna Feyenoord nog altijd de optie heeft om hem definitief over te nemen.

Bassett zal flink zoden aan de dijk moeten zetten in the Midwest om Feyenoord de knip te laten trekken. De teller staat voor de Eredivisie-koploper vooralsnog op acht duels en slechts 88 minuten. Voor the Rapids heeft Bassett al heel wat meer vlieguren gemaakt. Hij kwam er tot 75 optredens, waarin hij dertien keer scoorde en negenmaal aangever was. Scoren in Nederland deed Bassett slechts eenmaal, tijdens het bekerduel tussen Fortuna en NEC (3-2 verlies).