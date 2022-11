Trieste afwezige bij Oranje: ‘Anders heeft Louis wat uit te leggen aan Truus’

Vrijdag, 18 november 2022 om 10:45 • Tom Rofekamp • Laatste update: 14:07

Even leek het er in te zitten voor Bruno Martins Indi: een tweede WK. De dertigjarige centrumverdediger raakte eind september echter geblesseerd, waardoor hij de eindronde in Qatar sowieso aan zich voorbij moest laten gaan. Martins Indi zal het Nederlands elftal desondanks 'met extra belangstelling volgen', zo vertelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. Daarin steekt hij de loftrompet over bondscoach Louis van Gaal.

Martins Indi behoorde in 2014 tot de selectie die derde werd op het WK in Brazilië. Ook toen had Van Gaal de leiding. Martins Indi merkte al gauw dat de 71-jarige keuzeheer erg goed was in het wegnemen van druk bij de spelers. "Daar is Van Gaal goed in. Én in motiveren. Ten overstaan van de hele groep maar ook in persoonlijke gesprekken bijvoorbeeld. Dan belichtte hij al jouw positieve punten. Een tegenstander als Spanje (waarvan Oranje in 2014 met 1-5 won, red.) maakte hij juist weer wat kleiner. Van Gaal wist precies waar wij ze pijn konden doen, en dat kwam dan ook uit. Tactisch laat hij het elftal optimaal renderen."

De 36-voudig international zat afgelopen juni weer eens bij de selectie van Oranje, na bijna vijf jaar geen oproep te hebben gekregen. Hij merkte direct dat er een enorm goede sfeer in de groep heerst. "Dat viel me al op en dat komt ongetwijfeld door de bondscoach. Hij houdt zijn selectie het liefst zo intact mogelijk om dat gevoel van samen te creëren. De bondscoach is een heel goede trainer en een unieke persoonlijkheid en hij werkt op een manier die ik nooit meer heb gezien daarna", aldus Martins Indi.

De stopper hoopt dan ook dat Van Gaal met het behalen van 'zijn persoonlijke doel' het voetbal vaarwel kan zwaaien. Want dat gaat hij doen, voorspelt Martins Indi. "Anders heeft hij thuis wat uit te leggen aan Truus, lijkt me. En zo'n laatste keer, dat is wel echt een extra motivatie voor hem, denk ik. Dat geldt voor iedereen. Als je een carrière wilt afsluiten, wil je dat op een zo goed mogelijke manier doen. Ik heb de laatste persconferentie gezien toen hij de selectie bekendmaakte. Hij wil en denkt écht wereldkampioen te kunnen worden. Dat is echt zijn persoonlijke doel."