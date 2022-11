Eén Oranje-klant hoorde in april al van Van Gaal dat hij koffers kon pakken

Vrijdag, 18 november 2022

Louis van Gaal probeert zijn spelers op alle mogelijke manieren warm te draaien voor een wereldtitel. De bondscoach sprak zich vorige week openlijk uit over de kansen van het Nederlands elftal en laat ook in zijn communicatie naar de spelers geen twijfel bestaan. Zo kreeg Steven Berghuis in april al een appje van Van Gaal met de vraag of hij klaar was om wereldkampioen te worden met Oranje. "Dat kwam wel aan, moet ik zeggen."

Berghuis schoof vrijdagochtend samen met Nathan Aké aan voor de persconferentie en vertelde daarin onder meer over een contactmoment met Van Gaal. "Toen bekend werd dat de bondscoach ziek was, heb ik hem een appje gestuurd en hem beterschap gewenst", aldus de Ajacied. "Hij stuurde ‘dankjewel’ terug en vroeg meteen of ik klaar was om wereldkampioen te worden. Dat kwam wel aan, zeg ik eerlijk. Maar ook in meetings begint hij er vaak over. Dat is ook goed, als hij dat uitspreekt ga je erin geloven. Dan begint het gewoon te leven."

Wat Berghuis betreft zit het qua teambuilding wel goed bij Oranje. "We gaan met dit Oranje voor elkaar door het vuur, buiten en binnen de lijnen. Of we de beste teamspirit hebben dit WK, weet ik niet. Ik kan niet bij andere ploegen kijken. Maar bij ons zit het in elk geval goed. Ik verwacht dat we met het team een mooi toernooi gaan draaien en ik hoop uiteraard een steentje bij te dragen. Of ik straks op de bank begin of wat dan ook, als ik er moet staan, dan zal ik er staan. Ik kan op 8 of 10 spelen, dat is mijn rol hier. Nu telt het WK, Ajax is wat mij betreft nu even voorbij."

Voor Aké verliepen de voorbije dagen hectisch. De verdediger van Manchester City werd vlak voor vertrek naar Qatar vader van een dochtertje. "Het waren drukke, maar vooral ook mooie dagen", aldus de mandekker. "Minimaal een paar keer per dag zit ik op FaceTime. Al doet ze nog niet veel, ik wil haar natuurlijk graag zien. Gelukkig was ik wel bij haar geboorte in Manchester." Aké hoopt maandag te spelen tegen Senegal. "Het WK is nog net iets anders dan het EK waar ik anderhalf jaar geleden bij was. Ook als je minder zou spelen is het voor iedereen een heel mooi platform. Argentinië is wat mij betreft één van de favorieten. Met Brazilië, Duitsland en Frankrijk. Maar wij gaan het ook proberen."