Cristiano Ronaldo erkent giga-aanbieding die hij deze zomer links liet liggen

Vrijdag, 18 november 2022 om 10:08 • Tom Rofekamp • Laatste update: 10:18

Cristiano Ronaldo kon in twee jaar tijd in Saoedi-Arabië 350 miljoen euro gaan verdienen. Dat bevestigde de Portugees in het inmiddels beruchte interview met Piers Morgan. Morgan vroeg zijn gast daarin of er iets waar was van de geruchten over een vermeende miljoenenaanbieding van Al-Hilal. Ronaldo stelde dat het moeilijk was een dergelijk bedrag te weigeren, maar dat hij destijds nog te gelukkig was bij Manchester United.

Afgelopen zomer doken de geruchten over een mogelijk vertrek van Ronaldo naar Saoedi-Arabië op. Fahad Ben Nafel, voorzitter van Al-Hilal, onthulde eind september dat het zijn club was die een poging had gedaan voor de steraanvaller. Die was nog bijna geslaagd ook, beweerde Ben Nafel zelfs. Een transferverbod zou Al-Hilal echter in de weg hebben gezeten. Ook Al-Nassr had geprobeerd Ronaldo naar het Midden-Oosten te halen, beweerde The Athletic even daarvoor.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Ja, het is waar", zegt Ronaldo in het interview over de aanbieding uit de Golfstaat. "Maar wat de pers blijft zeggen – de onzin over dat niemand me wil – is gewoon niet waar. Ik was blij om hier te zijn, eerlijk waar, ik was gemotiveerd om een geweldig seizoen te gaan beleven bij United. Maar ze blijven roepen dat niemand me wilde hebben. Hoe kunnen ze nou geen speler willen die afgelopen jaar 32 doelpunten heeft gemaakt?"

Ronaldo gelooft dan ook nog altijd dat hij op het hoogste niveau kan presteren. "Ik geloof dat ik nog steeds veel, heel veel goals kan scoren en het team kan helpen. Zowel het nationale team als Manchester United. Maar als je om je heen voelt dat de energie niet aan jou kant staat, wordt het moeilijk. Natuurlijk gaat de kritiek er altijd zijn. 'Ah, hij is 37, hij is niet meer wie hij ooit was.' Ik wil wel eens zien of iemand van mijn leeftijd hetzelfde niveau als ik aan kan tikken."

Het interview met Ronaldo is momenteel hot topic in voetballand. De vijfvoudig Ballon d'Or-winnaar spuwt in het gesprek vuur op alles en iedereen, waaronder manager Erik ten Hag en vrijwel de gehele selectie en clubleiding van Manchester United. Ook gaf Ronaldo te kennen te zullen stoppen als Portugal het WK in Qatar wint.