Aanvallende kopzorgen voor Deschamps in aanloop naar openingswedstrijd

Vrijdag, 18 november 2022 om 09:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:05

Het heeft er alle schijn van dat Frankrijk het tijdens de openingswedstrijd op het WK moet stellen zonder Karim Benzema. De Franse spits trainde in Qatar nog niet met de groep mee en moet het duel met Australië hoogstwaarschijnlijk laten schieten. Voor Didier Deschamps betekent het wegvallen van Benzema een nieuwe tegenvaller. Eerder deze week zag de bondscoach met Christopher Nkunku al een andere voorhoedespeler uitvallen.

Benzema kampt al een tijdje met blessureleed. De Fransman deed op 2 november nog wel een klein halfuur mee in de Champions League-ontmoeting met Celtic, maar wacht al bijna een maand op volledige wedstrijdfitheid. Het openingsduel met Australië leek in eerste instantie haalbaar voor de spits van Real Madrid, maar volgens Franse media moet Benzema het duel laten schieten. Olivier Giroud lijkt zijn meest waarschijnlijke vervanger in de punt van de aanval.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Deschamps heeft al de hele voorbereiding te maken met blessureleed. Paul Pogba en N’Golo Kanté hebben om die reden een streep moeten zetten door het WK. Deze week kwamen daar de namen van Presnel Kimpembe en Nkunku bij. De verdediger van Paris Saint-Germain meldde zich maandag af, Nkunku raakte dinsdag tijdens de training geblesseerd na een botsing met Eduardo Camavinga. Raphaël Varane, die geblesseerd uitviel in de kraker tussen Manchester United en Chelsea, is wel in de selectie opgenomen.

Deschamps maakte vorige week de namen van slechts 25 WK-gangers bekend, eentje minder dan is toegestaan. De laatste plek wilde hij pas op de dag van de FIFA-deadline invullen. Maandag kreeg Marcus Thuram te horen dat hij zijn koffers mocht pakken. Daarmee prijken er alsnog 26 namen op de WK-lijst van de Franse ploeg. Frankrijk is ingedeeld in een groep met Australië, Denemarken en Tunesië. Dinsdag start de ploeg van Deschamps tegen Australië. Zaterdag wacht de ontmoeting met Denemarken, waarna de groepsfase wordt afgesloten tegen Tunesië.