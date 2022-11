Sneijder haalt ‘absurde’ herinnering op over Qatarees voetbal: ‘Ik was furieus’

Wesley Sneijder heeft donderdag bij Op1 een zeer opmerkelijke anekdote verteld over de slotdagen van zijn voetbalcarrière. De recordinternational van Oranje kreeg in zijn tijd bij het Qatarese Al-Gharafa een naar eigen zeggen 'absurde' rode kaart, waar op al even buitenissige manier gereageerd werd.

Sneijder is net als Kees Jansma te gast bij Op1 vanwege het WK dat voor de deur staat. De oud-middenvelder, door zijn laatste anderhalf jaar als prof ervaringsdeskundige in Qatar, krijgt een fragment uit zijn Al-Gharafa-tijd voorgeschoteld. Daarin is te zien hoe Sneijder een directe rode kaart krijgt na een ogenschijnlijk theaterstukje van de doelman van tegenstander Qatar SC. "Dit is de laatste wedstrijd die ik in Qatar speel", zegt Sneijder daarop, terwijl hij duidelijk verbolgen het veld afloopt.

Presentator Sven Kockelmann vraagt Sneijder – waarschijnlijk met voorbedachte rade – naar 'hoe het afgelopen is met de scheidsrechter'. "Dat zal ik je vertellen", begint de oud-prof. "Het was op dat moment 0-2, er waren nog drie minuten te spelen en ik had ze allebei gescoord. Normaal zou frustratie goed mogelijk kunnen zijn geweest, maar dat was nu totaal niet aan de orde. Maar ik kreeg rood, en was furieus. Later zei ik in de kleedkamer tegen de sjeik – onze voorzitter – : 'Ik blijf hier niet meer. Ik ga weg.' Toen ben ik ook echt weggevlogen, want ik vond het echt absurd wat er gebeurde."

De afloop kan echter evenwel 'absurd' genoemd worden. "Ik zeg (tegen de voorzitter, red.): 'Jij belt mij maar weer terug als die kaart gesponeerd is'. Dat duurde nog geen anderhalve dag. De scheidsrechter werd twee wedstrijden geschorst en we kregen daarna een scheidsrechter uit Zwitserland: (Frank, red.) Schneider, met s-c-h", aldus Sneijder. De Utrechter hield zich overigens niet aan zijn woord: hij speelde nog twee duels in het shirt van Al-Gharafa, voordat hij zijn schoenen aan de wilgen hing.

Sneijders anekdote is des te opmerkelijker in het licht van het gerucht dat Qatar Ecuador omgekocht zou hebben voor de eerste WK-wedstrijd. De Golfstaat zou een achttal spelers in totaal ruim zeven miljoen euro aangeboden hebben om het nationale team maar geen modderfiguur te laten slaan. Amjad Taha, de journalist en onderzoeker die het nieuws naar buiten bracht, zegt al van vijf onafhankelijke bronnen – afkomstig uit Ecuador én Qatar – gehoord te hebben dat het verhaal klopt.