Van Gaal laat zich in de kaarten kijken: negen van de elf posities ingevuld

Vrijdag, 18 november 2022 om 08:40 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:42

Louis van Gaal lijkt weinig geheimen te hebben richting de openingswedstrijd op het WK. De bondscoach van het Nederlands elftal trainde donderdag met drie verschillende teams en gaf daarmee een groot gedeelte van de basisopstelling weg. Volgens De Telegraaf zijn er nog slechts twee plekken te vergeven: de job van doelman en de positie naast Frenkie de Jong. De overige negen namen staan nagenoeg vast.

Afgaande op de training van donderdag zijn Denzel Dumfries, Jurriën Timber, Virgil van Dijk, Nathan Aké, Daley Blind, Frenkie de Jong, Cody Gakpo, Steven Bergwijn en Vincent Janssen verzekerd van een basisplaats tegen Senegal. Het is afwachten wie de positie naast Frenkie gaat innemen. "Afhankelijk of Van Gaal de Afrikanen offensief, neutraal of defensief tegemoet wil treden, zal hij kiezen tussen Steven Berghuis, Teun Koopmeiners of Marten de Roon. Koopmeiners lijkt de beste papieren te hebben, hoewel hij bij Oranje het minste heeft geleverd van het trio", aldus De Telegraaf.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Wat de keepers betreft maakt Andries Noppert tot dusver de beste indruk. De doelman van sc Heerenveen zei zelf niet te rekenen op een basisplaats en wordt door Van Gaal zeer waarschijnlijk gezien als penaltyspecialist. "Of Van Gaal het aandurft om de Fries op het allerhoogste voetbalpodium in het diepe te gooien, zal de aankomende dagen blijken." Naast Noppert lieten ook nieuwkomers Jeremie Frimpong en Xavi Simons zich zien. "Beiden scoorden een mooie goal in de partijtjes. Al stond daar ook voor allebei een keer gevaarlijk balverlies tegenover."

Op de nummer 10-positie gaat de voorkeur van Van Gaal uit naar Gakpo, waar hij ook had kunnen kiezen voor Berghuis. In de voorhoede neemt Janssen de plek in van de geblesseerde Memphis Depay. De spits van Barcelona is niet fit genoeg om te starten en kan hooguit als invaller binnen de lijnen worden gebracht. Janssen vormt een koppel met Bergwijn. Het duo was tegen Polen hoogstpersoonlijk verantwoordelijk voor de 0-2, waarbij Janssen de assist leverde op Bergwijn. "De aanvaller van Ajax is een zekerheidje", besluit het dagblad.