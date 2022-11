‘De slotact van Louis van Gaal wordt een aangrijpend stukje WK-theater’

Vrijdag, 18 november 2022 om 07:53 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:07

Ook in Engeland wordt met bovengemiddelde interesse gekeken naar de verrichtingen van het Nederlands elftal. Zo staat The Guardian middels een uitgebreid verhaal stil bij het laatste kunststukje van Louis van Gaal. De 71-jarige oefenmeester wist als manager van Manchester United de harten van de Engelse journalisten te veroveren. Volgens journalist Barney Ronay wordt de slotact van Louis van Gaal 'een aangrijpend stukje WK-theater.'

Ronay staat in het stuk uitgebreid stil bij de imposante loopbaan van Van Gaal. "Hij slaagde er bij Bayern München en Barcelona in om met vrijwel iedereen ruzie te maken, met als opmerkelijke uitzondering de jonge spelers die bepalende iteraties zouden worden bij beide clubs. Tegen de tijd dat hij bij Manchester United opdook, wekte hij de indruk van een chagrijnige en achterhaalde generaal, die met zijn Napoleontische hoed door de gangen liep, reflexmatig bespot om zijn hoogdravende ideeën, zijn cartoonachtige maniertjes en zijn tekortkomingen."

Volgens Ronay heeft Van Gaal sinds zijn intreding bij Oranje echter uitstekend werk geleverd. "Dit is geen geweldig team, maar ze hebben iets samenhangends. Van Gaals didactiek is toegepast op een groep kneedbare jonge spelers. In Qatar zal de terugkeer van Frenkie als draaischijf en verdeelklep de sleutel zijn. Een speler waar Van Gaal van houdt. De 3-5-2-vorm is flexibeler dan de Engelse versie. De verdedigers zijn individueel goed. Nederland is favoriet om uit Groep A te komen en van daaruit door te stoten naar een mogelijke ontmoeting met Engeland, een team dat Nederland in de afgelopen twee knock-outwedstrijden heeft verslagen."

Ronay merkt op dat er 'concurrerende versies van de Van Gaal-erfenis zijn'. "Zelfs een lijst met vijanden van Van Gaal is A-lijst goud, van Johan Cruijff, Karl-Heinz Rummenigge, Rivaldo en Zlatan Ibrahimovic tot Ed Woodward. Van Gaal is een genie. Van Gaal was misschien ooit een genie. Van Gaal praat en loopt en handelt zeker als een genie. Hm. Is Van Gaal eigenlijk wel een genie? De openhartige Nederlandse coach heeft het talent om gelijk te hebben en zal waarschijnlijk niet stilletjes gaan, vooral niet in Qatar. Er is nauwelijks een aangrijpender voetbalverhaal te bedenken op deze jetlagige Narnia-trip van een winters WK dan de aanwezigheid van Louis van Gaal."

Passend, gedurfd en vijandig afscheid

De uitspraken van Van Gaal over dat het 'belachelijk' is dat het WK in Qatar wordt gehouden, kunnen rekenen op sympathie bij Ronay. Volgens de journalist heeft de bondscoach van Oranje zelfs de secretaris-generaal van het Supreme Committee for Delivery and Legacy achter zich gekregen. "De laatste reis door Qatar kan kort zijn. Maar er is iets aangenaams aan het vooruitzicht van dit magere, rechtopstaande figuur die door de gangen schrijdt, gevoed door een onwankelbaar geloof in zijn eigen fundamentele rechtschapenheid. Het voelt op zijn minst als een passend, gedurfd en vijandig afscheid."