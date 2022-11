Keeperstrainer NEC reageert: ‘Zou zo niet bij Oranje willen werken’

Vrijdag, 18 november 2022 om 07:10 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:09

Marco van Duin heeft met verbazing gekeken naar de hele keeperssoap bij het Nederlands elftal. De keeperstrainer van NEC zag onder meer Jasper Cillessen afvallen en had niet verwacht dat Remko Pasveer, Andries Noppert en Justin Bijlow tot het definitieve keurkorps zouden behoren. Van Duin uit onder meer kritiek op de werkwijze van Frans Hoek, die Cillessen vorige week het slechte nieuws kwam brengen.

Sinds de bekendmaking van de WK-selectie is Cillessen zonder meer de meest besproken persoon. De goalie van NEC werd door Van Gaal thuisgelaten en mist daardoor voor de tweede keer op rij een eindtoernooi met Oranje. "Op de dag dat Jasper hoorde dat hij niet meeging, was hij gebroken", zegt Van Duin in gesprek met Voetbal International. "Hij heeft er werkelijk alles aan gedaan om te keepen. Zijn keuze voor NEC heeft hij zelfs met de bondscoach besproken. Maar ik vind dat Jasper het goed heeft opgepakt en het goed heeft verwoord in de media. Ook richting zijn collega-keepers. Dat vind ik echt klasse van hem na de grote klap die hij te verwerken kreeg."

Naast Cillessen werd ook Mark Flekken gepasseerd. De doelman van SC Freiburg was de enige doelman in de voorselectie die actief is in een Europese topcompetitie en werd door Van Gaal zelfs bestempeld als een 'Van Gaal-keeper', maar werd net als Cillessen teleurgesteld. "De twee beste keepers blijven nu thuis", aldus Van Duin, die ontkent dat Cillessen een lastig persoon zou zijn. "Bij NEC ligt Jasper goed in de groep, hij werkt altijd hard en ook zijn privé-situatie met het kindje dat hij in Spanje heeft is voor hem geen enkele issue in zijn voetbalfocus. Dat kan en mag dus ook geen reden zijn hem niet te selecteren."

Van Duin vindt het kwalijk dat er geen korte lijntjes zijn tussen de clubs en de technische staf van Oranje. "Dat Frans Hoek geen contact houdt met de trainers die dagelijks met de doelmannen werken, vind ik een kwalijke zaak. Ik zou zo niet willen werken bij Oranje. Als je vijf, zes keepers hebt die in aanmerking komen voor het Nederlands elftal, dan wil je toch weten hoe het gaat? Als je Jasper niet selecteert en je draagt als reden zijn vorm aan, dan had je Remko Pasveer ook thuis moeten laten. Die keept al weken heel matig. Ik was het dan ook niet eens met de uitspraken van Van Gaal. Jasper heeft bij NEC juist goed gekeept, op een minder moment bij Sparta na. Dat laten de statistieken ook zien."