PSV vindt potentiële versterking voor de defensie in de Belgische competitie

Donderdag, 17 november 2022 om 23:44 • Guy Habets

PSV is in de zoektocht naar defensieve versterking uitgekomen bij Cercle Brugge. Volgens L'Équipe hebben de Eindhovenaren hun oog laten vallen op Boris Popovic, een 22-jarige Serviër die in Frankrijk is geboren. Popovic maakt tot dusver een uitstekend seizoen door bij Cercle en dat is dus ook de scouts van PSV opgevallen.

Popovic kwam in zeventien wedstrijden in actie namens de Belgische middenmoter en wist daarin als centrale verdediger tot twee doelpunten te komen. Daarnaast maakt hij regelmatig minuten in Jong Servië en dat maakt dat er interesse in zijn persoon is. L'Équipe schrijft dat PSV in januari zaken wil doen, maar dat het concurrentie gaat krijgen van Hoffenheim. De 22-jarige mandekker heeft echter nog geen concrete aanbiedingen binnen. Popovic ligt nog tot medio 2025 vast bij Cercle en dus zal er een transfersom betaald moeten worden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De in Frankrijk geboren Serviër doorliep de jeugdopleiding van FC Tours en trok in 2017 naar AS Monaco, waar hij voor het Onder 19-elftal ging spelen. Daarna stroomde Popovic door naar het tweede team, maar een doorbraak in de hoofdmacht van de Monegasken bleef uit. Daarop besloot Cercle, dat een samenwerkingsverband heeft met de club uit het prinsdom, om hem in de zomer van 2021 over te nemen. Vorig seizoen kwam de Servisch jeugdinternational al tot twintig officiële wedstrijd en nu staat de teller al op zeventien.

Bij PSV zou Popovic de concurrentiestrijd aan kunnen gaan met André Ramalho en Jarrad Branthwaite. De 22-jarige mandekker is immers rechtsbenig en zal naar alle waarschijnlijkheid niet in aanmerking komen voor een plekje als linkercentrale verdediger. Voor die positie heeft Ruud van Nistelrooij, de trainer van de Eindhovenaren, met Armando Obispo en de binnenkort terugkerende Olivier Boscagli ook al dubbele bezetting. Popovic zou ook nog als defensieve middenvelder kunnen spelen.