Argentinië raakt twee aanvallers kwijt en moet plots vervangers oproepen

Donderdag, 17 november 2022 om 23:09 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:10

Argentinië moet het op het WK stellen zonder Nicolás González en Joaquín Correa. Het tweetal is geblesseerd en wordt vervangen door Ángel Correa en Thiago Almada. Bondscoach Lionel Scaloni kondigde eerder al aan dat er mogelijk gewisseld gaat worden, omdat zijn selectie niet geheel fit was. Dat blijkt nu dus het geval te zijn. De Zuid-Amerikanen spelen al over vijf dagen hun openingswedstrijd tegen Saudi-Arabië.

González liep tijdens de training van donderdag een spierscheuring op, waardoor al snel duidelijk werd dat de sterspeler van Fiorentina het wereldkampioenschap aan zich voorbij moet laten gaan. Een grote aderlating voor de aanvaller, die net op tijd fit dacht te raken voor het WK. González viel eind oktober in het duel met Internazionale (3-4 nederlaag) al in de zevende minuut uit en speelde sindsdien niet meer voor la Viola.

Joaquín Correa moet het bij Inter dit seizoen, mede door de aanwezigheid van collega-international Lautaro Martínez, voornamelijk doen met een reserverol. De aanvaller speelde woensdag nog met Argentinië een helft mee in de met 5-0 gewonnen oefenwedstrijd tegen de Verenigde Arabische Emiraten en was daarin goed voor de vijfde en laatste treffer. Hoewel de aanvaller de wedstrijd uitspeelde, kampte hij na afloop met klachten aan de knie. Dat kost hem nu dus zijn plek in de WK-selectie.

Vervangers Ángel Correa en Almada kunnen zich in tegenstelling tot de twee geblesseerden nu wel verheugen op het WK. Almada is actief in de Major League Soccer, waar hij zijn wedstrijden afwerkt voor Atlanta United. Dit seizoen kwam hij tot zes wedstrijden en zeven assists op het hoogste Amerikaanse niveau. De 21-jarige aanvaller annex aanvallende middenvelder maakte eind september zijn debuut voor de nationale ploeg in de met 3-0 gewonnen wedstrijd tegen Honduras. Ángel Correa krijgt bij Atlético Madrid veel speeltijd, maar weet daarin niet altijd te overtuigen. De 27-jarige aanvaller was dit seizoen goed voor drie doelpunten in veertien wedstrijden.