Talenten van Ajax geven de overwinning uit handen in Wijdewormer

Donderdag, 17 november 2022 om 22:50 • Guy Habets • Laatste update: 23:11

Jong AZ en Jong Ajax hebben allebei een punt overgehouden aan hun onderlinge wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie. De Amsterdammers stonden lang aan de leiding dankzij een fraaie goal van Christian Rasmussen, maar na een goede tweede helft kwamen de talentvolle Alkmaarders nog op gelijke hoogte via een rake strafschop van Damienus Reverson: 1-1. Dat was een juiste weerspiegeling van de krachtsverhoudingen.

De beloftenelftallen van AZ en Ajax zagen er op het eerste ogenblik zeer sterk uit. Zo maakte Håkon Evjen zijn rentree aan Alkmaarse zijde na blessureleed en trad de formatie van trainer John Heitinga, die deze week zijn contract verlengde als trainer van Jong Ajax, aan met Youri Regeer en Sontje Hansen. Het was echter Christian Rasmussen die na veertig saaie minuten de aandacht voor zich opeiste. De Deen goochelde zich vanaf de rechterkant langs zijn tegenstander en kogelde de bal in de verre hoek: 0-1.

Na rust kwam de wedstrijd dan eindelijk los. Soulyman Allouch leek namelijk al snel voor de gelijkmaker te gaan zorgen toen een rebound ideaal voor zijn voeten viel, maar de jongeling trof de dwarslat. Aan de overkant van het veld liet Rasmussen vervolgens na om zijn tweede te maken en hield daarmee de spanning in de wedstrijd. Twintig minuten voor tijd was het de beurt aan Tom de Graaff om zich te onderscheiden. De keeper van Jong Ajax voorkwam een haast zekere goal van Iman Griffith. Tien minuten voor tijd had hij echter geen antwoord op de strafschop van Reverson, die de eindstand op 1-1 bepaalde.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Heracles Almelo 15 11 1 3 21 34 2 PEC Zwolle 15 10 2 3 19 32 3 MVV Maastricht 15 9 3 3 7 30 4 FC Eindhoven 15 7 5 3 5 26 5 Almere City FC 15 8 2 5 3 26 6 Jong AZ 16 7 3 6 5 24 7 Roda JC Kerkrade 16 7 3 6 4 24 8 Willem II 15 6 5 4 4 23 9 VVV-Venlo 15 6 4 5 -3 22 10 Jong Ajax 16 5 6 5 2 21 11 Jong PSV 16 5 5 6 0 20 12 FC Den Bosch 15 6 1 8 -3 19 13 Telstar 15 4 7 4 -5 19 14 De Graafschap 15 5 3 7 -2 18 15 NAC Breda 15 5 3 7 -6 18 16 TOP Oss 15 5 1 9 -8 16 17 ADO Den Haag 16 4 4 8 -7 16 18 FC Dordrecht 15 4 3 8 -6 15 19 Helmond Sport 15 5 0 10 -15 15 20 Jong FC Utrecht 16 2 3 11 -15 9