Cristiano Ronaldo kan na dit WK al stoppen: ‘Dan ga ik met pensioen’

Donderdag, 17 november 2022 om 22:02 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:34

Cristiano Ronaldo hangt zijn schoenen aan de wilgen als Portugal het WK wint, zo zegt de superster in het tweede deel van zijn interview met Piers Morgan. De 37-jarige aanvaller won eerder al met zijn land het EK in 2016 en zegt in gesprek dat winst van het WK hem zeker zal doen pensioneren als voetballer. "Ja, met pensioen. Honderd procent."

De uitspraak van Ronaldo is opvallend te noemen, daar hij zijn toekomst niet eerder dusdanig stellig op het spel zette. De aanvaller kent dit seizoen een bijzonder frustrerend seizoen bij Manchester United. Onder trainer Erik ten Hag wordt hij veelvuldig op de bank gehouden. Mede daarom kwam Ronaldo dit seizoen tot slechts één doelpunt in de Premier League. Dat is Ten Hag op flinke kritiek komen te staan van Ronaldo, die zegt het gevoel te hebben dat de Tukker hem uit de club wil werken.

De verwachting is dat Ronaldo Old Trafford snel achter zich laat, als zou het in theorie kunnen dat dat Ronaldo, die donderdag nog ontbrak in de oefenwedstrijd tegen Nigeria (4-0 overwinning), nog dit jaar stopt met voetbal en dus helemaal geen nieuwe club zal vinden. In de groepsfase zal Portugal het naar alle waarschijnlijkheid niet makkelijk krijgen om zich voor de knock-outfase te kwalificeren. De ploeg van trainer Fernando Santos neemt het volgende week donderdag op tegen Ghana, waarna Uruguay en Zuid-Korea op papier ook niet de makkelijkste tegenstanders zijn.

Ronaldo wordt gezien als een van de beste voetballers aller tijden. CR7 brak in zijn carrière record na record en kent met Lionel Messi een geduchte rivaal als het gaat om de onofficiële titel van beste speler van hun generatie. Net als voor Ronaldo wordt het ook voor Messi zijn laatste kans op WK-goud. Laatstgenoemde denkt niet lang meer actief te zijn als voetballer, al heeft de Argentijn het niet over stoppen gehad bij het winnen van het wereldkampioenschap.