Portugal swingt zonder Ronaldo en reist met goed gevoel richting Qatar

Donderdag, 17 november 2022 om 21:40 • Guy Habets

Portugal reist met een zeer goed gevoel af naar Qatar. De uitzwaaiwedstrijd in Lissabon tegen Nigeria werd met 4-0 gewonnen door de formatie van bondscoach Fernando Santos. De Zuid-Europeanen speelden bij vlagen oogstrelend mooi voetbal en deden mede dankzij twee goals van Bruno Fernandes heel veel vertrouwen op richting het WK. Daar zal in de poule tegen Ghana, Uruguay en Zuid-Korea worden gespeeld.

Bij de Portugezen ging het de afgelopen dagen amper over voetbal. De explosieve quotes van Cristiano Ronaldo, die in een interview met Piers Morgan onder meer toegaf geen respect te hebben voor Erik ten Hag en bijna voor Manchester City te hebben getekend, hielden iedereen in Portugal en ver daarbuiten in hun greep. In de oefenwedstrijd tegen Nigeria, dat niet naar het WK gaat en waar Ajacied Calvin Bassey aan de aftrap stond, ontbrak Ronaldo. De Portugese voetbalbond stelde dat dat door 'buikgriep' kwam.

Zonder CR7 maakte Portugal een zeer frisse indruk. Vooral Bruno Fernandes, ploeggenoot van Ronaldo bij Manchester United, dartelde over het veld en het was dan ook niet gek dat juist hij de score opende. De aanvallende middenvelder schoot een terugtrekbal van André Silva tegen de touwen na een fantastische opening van João Félix. De Nigerianen hadden bar weinig te vertellen in het Estadio José Alvalade en kregen nog voor rust een tweede treffer tegen. Fernandes mocht aanleggen vanaf de stip en maakte er 2-0 van.

In de tweede helft deed de thuisploeg het rustiger aan. De spelers zaten duidelijk met hun hoofd al in Qatar en probeerden om in ieder geval geen risico te lopen met het oog op de eerste wedstrijd in de WK-poule, op donderdag 24 november tegen Ghana. De Nigerianen kregen daardoor zelfs de kans om terug te komen in de wedstrijd, maar Emmanuel Dennis miste vanaf de strafschopstip. Even later maakte Gonçalo Ramos er aan de andere kant 3-0 van en tikte João Mário na een geweldige aanval ook nog de 4-0 binnen. Daar bleef het bij.