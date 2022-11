Cristiano Ronaldo komt met meer vernietigende uitspraken over Erik ten Hag

Donderdag, 17 november 2022 om 21:33 • Guy Habets

Cristiano Ronaldo is in het beruchte interview met Piers Morgan uitgebreid ingegaan op zijn relatie met Erik ten Hag. Het tweede deel van het gesprek tussen de interviewer en Ronaldo werd donderdag uitgezonden in Engeland en daarin bleek dat Ronaldo het niet ziet zitten in de Nederlandse trainer van Manchester United.

Eerder werd al duidelijk dat Ronaldo gezegd had dat hij Ten Hag niet respecteerde. Nu legt de Portugese aanvaller uit waarom hij dat niet doet. "De coach respecteerde mij ook niet. Hij blijft tegen de media maar zeggen dat hij met me heeft gepraat en dat hij me er graag bij heeft... bla, bla, bla. Dat is alleen maar voor de bühne, honderd procent. Hij geeft me niet het respect dat ik verdien en dat vind ik onacceptabel. Maar het is wat het is. Waarschijnlijk is dat waarom ik wegging tijdens de wedstrijd tegen Tottenham."

Daarin weigerde de aanvaller om in te vallen in de slotfase. Eerder besloot Ten Hag om Ronaldo juist niet in te brengen in de laatste minuten tijdens de vernedering tegen Manchester City (6-3). De Nederlander zei dat niet te doen uit respect voor de grootse loopbaan van CR7. "Dat zijn gewoon excuses", reageert Ronaldo nu. "Ik respecteer het als hij andere spelers kiest omdat hij denkt dat dat beter is voor het team. Nu sloeg het nergens op wat hij zei. Je laat me niet spelen tegen City uit respect voor wat ik heb gedaan, maar je wil me wel drie minuten mee laten doen tegen Tottenham? Dat slaat nergens op. Hij heeft het expres gedaan."

Ten Hag schorste Ronaldo naar aanleiding van het incident tijdens de wedstrijd tegen Tottenham. "Ik was heel, heel, heel erg teleurgesteld in Manchester United", zegt de Portugees daarover. "Om eerlijk te zijn had ik nooit een probleem met iemand binnen de club en nu werd ik plotseling voor drie dagen geschorst? Dat voelde als te veel. Mijn zoontje vroeg ook of ik niet naar de wedstrijd hoefde en toen ik zei van niet, moest hij lachen. Hij vroeg zich af hoe ze me konden schorsen als beste speler ter wereld."