Experiment van Ziggo Sport: Sierd de Vos geeft commentaar bij Oranje

Donderdag, 17 november 2022 om 22:40 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:33

Sierd de Vos gaat de wedstrijden van het Nederlands elftal verslaan, zo meldt zijn werkgever Ziggo Sport donderdagavond. De excentrieke commentator, die via de Grand Prix Radio-app te horen zal zijn, neemt naast de wedstrijden van Oranje ook de WK-finale op zondag 18 december onder zijn hoede. Wytse van der Goot neemt 'aansprekende wedstrijden' na de groepsfase voor zijn rekening.

Hoewel Ziggo Sport niet over de visuele uitzendrechten beschikt, wil het mediabedrijf kijkers de kans bieden om via de Grand Prix Radio-app van Formule 1-collega Olav Mol naar el Sierd te luisteren. De app biedt de mogelijkheid om het commentaar van De Vos te synchroniseren met het beeld van de televisie. De commentator is naast zijn werk bij de commerciële sportzender ook bekend van de populaire videogame FIFA.

Na de groepsfase zal collega Van der Goot 'aansprekende wedstrijden' voor zijn rekening nemen, die dus ook via de Grand Prix Radio-app te volgen zijn. De presentator annex commentator heeft net als De Vos de nodige ervaring in het becommentariëren van wedstrijden. Bij de NOS, dat over de uitzendrechten beschikt, is Jeroen Elshoff de vaste Oranje-commentator. Hij volgt daarmee Frank Snoeks op, die jarenlang het stemgeluid bij de wedstrijden van Oranje op de publieke omroep voorzag.

Maandag neemt de ploeg van bondscoach Louis van Gaal het om 17.00 uur op tegen Senegal. De uitzending op de app begint om 16.30 uur met een voorbeschouwing, die wordt gehouden door presentator Bas van Veenendaal en analist Jan van Halst. Dat duo neemt ook de nabeschouwing voor hun rekening.