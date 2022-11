Antonisse de grote man bij Jong PSV met dubbeslag en winnende in blessuretijd

Donderdag, 17 november 2022 om 20:48 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:54

Jong PSV heeft donderdagavond goede zaken gedaan in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Adil Ramzi was in eigen huis met 2-1 te sterk voor Jong FC Utrecht. De bezoekers kwamen nog wel op voorsprong via Derensili Sanches Fernandes, maar na rust bracht Jeremy Antonisse alsnog de overwinning voor de Eindhovenaren door tweemaal toe te slaan. Door de overwinning stijgt Jong PSV naar de elfde plaats, terwijl Jong FC Utrecht laatste blijft staan met slechts negen punten.

De overwinning voor de ploeg van Ramzi was na de eerste helft nog ver weg. Jong PSV kwam er niet uit en kwam verdiend op achterstand via Sanches Fernandes, die doelman Niek Schiks van dichtbij wist te verschalken. De spits kwam even daarvoor ook al in kansrijke positie, maar raakte de bal verkeerd. Na de openingstreffer bleven de bezoekers de betere partij. Lynden Edhart was tweemaal gevaarlijk, maar zijn doelpogingen troffen geen doel.

Na rust liep het beter bij Jong PSV, al kregen de bezoekers kansen via Eliano Reijnders en basisdebutant Rafik El Arguioui. Tot een verdubbeling van de score leidde dat echter niet. Nadat Antonisse eerst nog Calvin Raatsie op zijn pad vond, was het even later wel raak voor de aanvaller, nadat hij op fraaie wijze via onderkant lat voor de 1-1 zorgde. De Domstedelingen kregen het zwaarder en moesten toezien hoe Antonisse er ook 2-1 van maakte, door in blessuretijd fraai raak te schieten.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Heracles Almelo 15 11 1 3 21 34 2 PEC Zwolle 15 10 2 3 19 32 3 MVV Maastricht 15 9 3 3 7 30 4 FC Eindhoven 15 7 5 3 5 26 5 Almere City FC 15 8 2 5 3 26 6 Roda JC Kerkrade 16 7 3 6 4 24 7 Jong AZ 15 7 2 6 5 23 8 Willem II 15 6 5 4 4 23 9 VVV-Venlo 15 6 4 5 -3 22 10 Jong Ajax 15 5 5 5 2 20 11 Jong PSV 16 5 5 6 0 20 12 FC Den Bosch 15 6 1 8 -3 19 13 Telstar 15 4 7 4 -5 19 14 De Graafschap 15 5 3 7 -2 18 15 NAC Breda 15 5 3 7 -6 18 16 TOP Oss 15 5 1 9 -8 16 17 ADO Den Haag 16 4 4 8 -7 16 18 FC Dordrecht 15 4 3 8 -6 15 19 Helmond Sport 15 5 0 10 -15 15 20 Jong FC Utrecht 16 2 3 11 -15 9