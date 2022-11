Dreun voor Senegal: Sadio Mané moet toch streep zetten door het WK

Donderdag, 17 november 2022 om 20:19 • Guy Habets • Laatste update: 20:25

Sadio Mané mist het WK in Qatar. De Senegalees is te geblesseerd om aanwezig te zijn op het toernooi, zo meldt de Senegalese voetbalfederatie. De sterspeler kampt met een beenblessure en leek het WK aanvankelijk nog te halen, maar door de naam van Mané moet nu toch een streep worden gezet. Het onheil begon voor Mané in de competitiewedstrijd tegen Werder Bremen.

Bayern München stond in eigen huis op gelijke hoogte met Werder na doelpunten van Jamal Musiala en Anthony Jung. Kort nadat Eric Maxim Choupo-Moting de kans liet liggen om Bayern vanaf elf meter op voorsprong te zetten, ging het mis voor Mané. De aanvaller werd door Amos Pieper hard geraakt op zijn knie, waardoor de Senegalees de strijd zelfs na behandeling op het veld niet kon voortzetten. De exacte ernst van de blessure is nog steeds niet helemaal duidelijk, maar deelname aan het WK is uitgesloten.

De wedstrijd tegen Nederland zou hoe dan ook al te vroeg komen voor de voormalig Liverpool-aanvaller, die graag tegen zijn maatje Virgil van Dijk wilde spelen. Nu is dus duidelijk dat geen enkele wedstrijd op het eindtoernooi haalbaar is voor Mané. Senegal trapt het mondiale eindtoernooi op 21 november af tegen Nederland. Vier dagen later is Ecuador de tegenstander, waarna de groepsfase wordt afgesloten tegen Qatar. Het ontbreken van Mané is een hard gelag voor Senegal. De aanvaller is topscorer aller tijden.

Senegal heeft spelers in de selectie om het gemis van de sterspeler te voorkomen. Boulaye Dia en Ismaila Sarr vergezelden Mané al vaker in de aanval en zullen nu meer verantwoordelijkheid moeten nemen, terwijl spelers als Krépin Diatta van AS Monaco en Nicolas Jackson (Villarreal) mogen hopen op een hoofdrol tijdens dit WK. Aan bondscoach Aliou Cissé de taak om knopen door te hakken en de juiste vervanger voor Mané te kiezen.