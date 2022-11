‘Qatar betaalde spelers van Ecuador miljoenen om openingsduel te verliezen’

Het WK is nog voor de start van het toernooi opgeschrikt door een nieuw schandaal. Amjad Taha, een journalist en onderzoeker van het British Middle East Center for Studies and Research beweert dat Qatar een achttal spelers van Ecuador heeft omgekocht om de openingswedstrijd met 1-0 te verliezen. Op die manier zou het gastland goed aan het toernooi beginnen en geen modderfiguur slaan.

Taha, die afkomstig is uit Bahrein, zegt te weten dat acht Ecuadorianen zijn omgekocht door Qatar om de openingswedstrijd met 1-0 te verliezen. In totaal zou er ruim zeven miljoen euro gemoeid zijn met de overeenkomst. Een doelpunt na rust zou voor de eindstand moeten zorgen. De journalist stelt dat hij van vijf onafhankelijke bronnen, afkomstig uit Ecuador én Qatar, gehoord heeft dat het verhaal klopt.

Exclusive: Qatar bribed eight Ecuadorian players $7.4 million to lose the opener(1-0 ?? 2nd half). Five Qatari and #Ecadour insiders confirmed this.We hope it's false. We hope sharing this will affect the outcome.The world should oppose FIFA corruption.@MailSport #WorldCup2022 — Amjad Taha ???? ?? (@amjadt25) November 17, 2022

"Natuurlijk hopen we dat dit niet waar is", zo laat Taha ook nog weten in het bericht op Twitter, waarin hij zijn onthulling deed. "We hopen dat deze onthulling de uitkomst van de wedstrijd zal beïnvloeden en dat de omkoping geen doorgang vindt. De wereld moet zich uitspreken en zich verzetten tegen de corruptie bij de FIFA." Qatar en Ecuador staan zondagavond om 17.00 uur tegenover elkaar in het Al Bayt-stadion. Oranje begint een dag later aan het WK.

Het is niet voor het eerst dat Qatar in verband wordt gebracht met omkoping rondom het WK. The Times wist eerder te melden dat er 'miljoenen geheime documenten' in omloop waren die zouden bevestigen dat Mohamed bin Hammam, die rondom de aanstelling van het WK in 2010 een FIFA-functionaris was, betrokken zou zijn geweest bij het kopen van stemmen om het WK naar Qatar te laten komen. Onlangs gaf toenmalig FIFA-president Sepp Blatter toe dat de toewijzing voor Qatar een fout is geweest, al doelde de Zwitser toen met name op de beperkte grootte van het land.