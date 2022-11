Alireza Jahanbaksh haalt uit naar ‘mentale spelletjes’ van Engelse media

Donderdag, 17 november 2022 om 21:05 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:05

Alireza Jahanbaksh heeft op een persconferentie uitgehaald naar de Engelse media. De Iraniër beschuldigt de Engelse pers ervan dat zij het team van Iran proberen te destabiliseren door vragen te moeten beantwoorden over de protesten die in Iran gaande zijn over vrouwenrechten. De buitenspeler van Feyenoord vindt dat de Engelse pers 'mentale spelletjes' aan het spelen zijn om het land af te leiden van openingswedstrijd op 21 november.

Op de vraag van een Engelse journalist of de protesten in eigen land invloed hebben op de voorbereiding op het WK, antwoordt Jahanbaksh kribbig. "Het verbaast me niet dat je deze vraag stelt", begon de aanvoerder van Iran. "Om eerlijk te zijn, weet ik niet zeker of je me dezelfde vraag zou hebben gesteld als Engeland niet in onze groep zou zitten. Ten tweede worden we al wekenlang met deze situatie geconfronteerd door Engelse media. Dit zijn alle headlines waar we mee te maken hebben naarmate we dichterbij het WK komen, wat de reden daarvan ook is."

Jahanbaksh suggereerde vervolgens dat de Engelse media 'mentale spelletjes' aan het spelen zijn. "Maar we hebben slechts vier dagen om een van de grootste wedstrijden van onze levens te spelen. Ieder persoon rondom team Melli en wij spelers zijn daarop gefocust." Jahanbaksh geeft vervolgens toe dat zijn antwoord anders had kunnen zijn als hij in andere omstandigheden naar de lastige situatie in zijn thuisland zou zijn gevraagd. "Om eerlijk te zijn, als je me deze vraag zou stellen buiten mijn plicht naar de nationale team om, zou ik hebben geantwoord met een andere blik."

De 29-jarige voormalig NEC'er geeft aan dat hij naar Qatar is afgereisd om zijn droom waar te maken. "Sinds ik een kind was, is het altijd mijn droom geweest om voor de nationale ploeg te spelen en ik weet zeker dat dat voor iedereen in het team geldt. We willen het shirt van Iran respecteren en iedereen die de nationale ploeg representeert heeft heel hard gewerkt om hier en ook tijdens de vorige wereldkampioenschappen aanwezig te zijn." Iran was deze eeuw ook aanwezig op de WK's van 2006, 2014 en 2018.

De situatie in Iran is bijzonder gecompliceerd te noemen. Na de dood van Mahsa Amini in september, die door de politie werd vastgehouden wegens het niet op de goede manier dragen van haar hoofddoek, zijn er in dat land hevige protesten uitgebroken. Tot op heden zijn er als gevolg van die protesten 348 mensen gedood en meer dan 15.000 gearresteerd. Woensdag werden er nog vier demonstranten ter dood veroordeeld.