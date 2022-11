Dit zijn de landen waar topfavoriet Brazilië eerst voorbij zal moeten geraken

De 22e editie van het WK voetbal gaat bijna van start. Vanaf 20 november gaan 32 landen in Qatar strijden om de felbegeerde titel. De spelers van Nederland, België, Frankrijk en Brazilië zijn bij het grote publiek bekend, maar hoe staan landen als Australië, Zuid-Korea en Servië ervoor? In deze rubriek blikt Voetbalzone per poule vooruit op het WK en in de zevende editie is het de beurt aan Groep G, waar onder meer topfavoriet Brazilië in zit. De andere landen in deze poule zijn Servië, Zwitserland en Kameroen.

Brazilië

Brazilië gaat in Qatar op jacht naar de zesde wereldbeker uit de geschiedenis. Dat gaan ze doen met een hele sterke selectie. De Brazilianen kunnen onder andere beschikken over geweldige aanvallers als Neymar (PSG), Vinícius Júnior (Real Madrid) en Gabriel Jesus (Arsenal). Ook op het middenveld staan met spelers als Casemiro (Manchester United), Fabinho (Liverpool) en Bruno Guimarães (Newcastle) geen ‘kleintjes’ op het veld. Achterin gaat keeper Alisson (Liverpool) samen met het ervaren duo Thiago Silva (Chelsea) en Marquinhos (PSG) het doel proberen schoon te houden. Talenten in de Braziliaanse selectie zijn Gabriel Martinelli (Arsenal) en Antony (Manchester United). De twee vleugelaanvallers zijn dit seizoen beiden goed in vorm, al is er voorin heel veel concurrentie bij Brazilië. Opvallendste afwezige in de selectie is ongetwijfeld Roberto Firmino (Liverpool). Hij viel af in de laatste selectieronde.

Brazilië heeft tot nu toe aan alle 21 edities van het wereldkampioenschap voetbal meegedaan. Ook de kwalificatie voor de 22ste editie ging de Brazilianen gemakkelijk af. In de Zuid-Amerikaanse kwalificatiepoule verloren de Goddelijke Kanaries geen enkele wedstrijd. Drie van de zeventien keer werd er gelijkgespeeld. De laatste keer dat Brazilië een wedstrijd verloor, was in juli van het vorig jaar, toen ze in de finale van de Copa América met 1-0 verloren van Argentinië. Sindsdien heeft het Braziliaanse elftal ook een aantal oefenwedstrijden afgewerkt. Zo werd Zuid-Korea met 1-5 opgerold, Japan met 0-1 verslagen en werd ook ook Ghana met 3-0 aan de zegekar gebonden. Tunesië wist het Brazilië tevens niet moeilijk te maken: 5-1. Het WK begint voor Brazilië op 24 november met het duel tegen Servië. In de tweede poulewedstrijd op 28 november wacht Zwitserland, waarna Kameroen op 2 december de tegenstander is.

Servië

Servië doet in Qatar voor de derde keer mee aan het WK. De twee edities hiervoor, in 2010 en 2018, werden de achtste finales niet gehaald. In 2022 kan Servië dus voor het eerst de knock-outfase bereiken. Om dit doel te bewerkstelligen hebben de Serven onder andere Ajacied Dusan Tadic meegenomen naar Qatar. Op wie hij de voorzetten moet gaan geven, blijft nog even een raadsel. Bondscoach Dragan Stojkovic kan in de spits namelijk kiezen uit Dusan Vlahovic (Juventus), Aleksandar Mitrovic (Fulham) en Luka Jovic (Fiorentina). Verder zitten ook oud-FC Groningen-speler Filip Kostic (Juventus) en Sergej Milinkovic-Savic (Lazio) bij de Servische selectie. Achterin is het echter een stuk minder indrukwekkend, met Nikola Milenkovic (Fiorentina) als bekendste naam.

Servië zal zich een weg door groep G moeten scoren. De nummer 21 van de FIFA-wereldranglijst scoorde in de Nations League namelijk het meest van heel League B: maar liefst dertien keer in zes wedstrijden. Dankzij al deze doelpunten werd Servië dan ook eerste in de groep met onder meer Noorwegen en Zweden. Hierdoor zijn de Serviërs gepromoveerd naar League A, waar de toplanden van Europa zitten. De kwalificatie voor het WK ging Servië bijna net zo gemakkelijk af. In de poule met Portugal en Ierland werd niet één keer verloren, waardoor de Witte Adelaars het Portugal van Cristiano Ronaldo naar de play-offs stuurden. Voor het WK begint speelt Servië een oefenwedstrijd tegen Bahrein. Op 24 november begint het echte werk met de wedstrijd tegen Brazilië. Daarna is Kameroen op 28 november de tegenstander. De groep wordt op 2 december afgesloten met een duel tegen Zwitserland.

Zwitserland

Zwitserland gaat deze winter voor de twaalfde keer deelnemen aan een wereldkampioenschap. Het Europese land heeft een aantal hele goede spelers in de gelederen. Vooral achterin, waar Manuel Akanji (Manchester City), Fabian Schär (Newcastle) en Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach) het doel verdedigen, ziet het er sterk uit. Ook aanvoerder Granit Xhaka (Arsenal) verkeert momenteel in uitstekende vorm en is uiteraard meegenomen naar Qatar. De Zwitserse doelpuntenproductie hangt af van Breel Embolo (AS Monaco), Xherdan Shaqiri (Chicago Fire FC) en Noah Okafor (RB Salzburg). Daarnaast zit ook de talentvolle middenvelder Fabian Rieder (BSC Young Boys) bij de selectie. De pas twintigjarige middenvelder scoorde dit seizoen drie keer en gaf drie assists in de Zwitserse competitie.

Zwitserland is de nummer vijftien van de FIFA-wereldranglijst. Ze wisten net als Servië boven de favoriet te eindigen in hun WK-kwalificatiepoule. Italië eindigde met twee punten minder en werd net als Portugal veroordeeld tot de play-offs. Op het EK van 2021 wist Zwitserland knap Frankrijk uit te schakelen, waarna ze in de kwartfinale ten onder gingen tegen Spanje. De Nations League-campagne verliep echter een stuk minder feilloos. In de poule met Spanje en Portugal werd Zwitserland derde en scoorde het land maar zes keer in zes duels. Ook was het oefenduel tegen Ghana voorafgaand aan het WK geen succes: Zwitserland verloor met 2-0. In Qatar nemen zij het op 24 november eerst op tegen Kameroen. Op 28 november en 2 december zijn respectievelijk Brazilië en Servië de tegenstander.

Kameroen

Kameroen gaat in Qatar voor de achtste keer meedoen aan het WK. Het Afrikaanse land wist de laatste vijf keer de poulefase echter niet te overleven. De bekendste speler uit de selectie is voor ons ongetwijfeld André Onana van Internazionale, die lang voor Ajax uitkwam. Andere bekende spelers zijn Franck Zambo Anguissa (Napoli), Bryan Mbeumo (Brentford) en Karl Toko Ekambi (Olympique Lyon). Verder kan Kameroen beschikken over Eric Maxim Choupo-Moting (Bayern München). De al 33-jarige spits scoorde dit seizoen al vier keer in de Champions League. Ook is hij met zes doelpunten en twee assists goed op dreef in de Bundesliga.

Als we Samuel Eto’o mogen geloven, dan wint Kameroen het toernooi door in de finale Marokko te verslaan. Misschien een onwaarschijnlijke uitkomst, maar de Ontembare Leeuwen zijn wel goed in vorm. Ze wisten in de kwalificatiereeks Ivoorkust achter zich te houden en speelden daarna een tweeluik tegen Algerije. Het tweeluik eindigde in een 2-2 gelijkspel, maar Kameroen had meer uitdoelpunten gemaakt. Ook in de strijd om de Afrika Cup gooide Kameroen hoge ogen. Ze ontvingen de bronzen Medaille nadat Egypte in de halve finale met 1-0 te sterk was. Kameroen speelde tevens een aantal oefenwedstrijden, waarin ze een stuk minder indruk maakten. De duels met Oezbekistan en Zuid-Korea gingen allebei verloren. Tegen Jamaica kwamen de Kameroeners niet verder dan 1-1. Voorafgaand aan het WK wordt nog een oefenduel tegen Panama afgewerkt, waarna in Qatar op 24 november het duel met Zwitserland wacht. Op 28 november speelt Kameroen tegen Servië en op 2 december tegen Brazilië.