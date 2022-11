ESPN onthult keeper van ‘basisteam’ van Oranje op de training

Donderdag, 17 november 2022 om 19:56 • Guy Habets • Laatste update: 19:59

Het Nederlands elftal heeft donderdag getraind in Qatar ter voorbereiding op het WK-treffen met Senegal van aanstaande maandag. Pascal Kamperman was namens ESPN aanwezig bij die training en zag dat in de partijvorm veel vermoedelijke basisspelers een geel hesje uitgereikt kregen. Andries Noppert was de doelman van dat team.

De afsluitende partijvorm was voor het journaille aanleiding om goed te kijken welke spelers in welke teams werden geplaatst. Kamperman stelde dat het gele team veel spelers herbergde die in de afgelopen wedstrijden in de basis stonden. "Die hadden Jurriën Timber, Virgil van Dijk en Nathan Aké", vertelt de verslaggever van ESPN. "Daarachter de doelman, Andries Noppert. Daarvoor stond Frenkie de Jong, Cody Gakpo zat ook in die ploeg en ook nog Steven Bergwijn en Vincent Janssen."

Kamperman weet niet hoe veel waarde hij moet hechten aan de verdeling van de hesjes, maar vindt het wel opvallend dat zo veel vermoedelijke basisspelers met elkaar in een team zaten. "Ik weet dat het speculeren is en dat het misschien weinig zegt, maar dat uitgerekend die spelers bij elkaar in een team zaten vond ik toch opmerkelijk. Of Noppert dan de eerste doelman gaat zijn, is de vraag. Hij liet ook wel een paar ballen door."

Het WK start zondagavond met de openingswedstrijd tussen Qatar en Ecuador, de twee andere landen die ook in de groep van Nederland zitten. Dat duel begint om 17.00 uur Nederlandse tijd. Maandagmiddag vanaf 17.00 uur komt Oranje in actie tegen Senegal, waarna vrijdagmiddag de confrontatie met Ecuador op het programma staat. De groepsfase wordt door Nederland afgesloten met een wedstrijd op dinsdag 29 november tegen het gastland.