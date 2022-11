Hakim Ziyech laat zich op magistrale wijze zien tijdens oefenzege Marokko

Donderdag, 17 november 2022 om 19:03 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:11

Hakim Ziyech heeft zich op bijzondere wijze laten zien. De spelmaker was tijdens de vriendschappelijke interland tussen Marokko en Georgië op schitterende wijze verantwoordelijk voor de 2-0, door de bal vanaf eigen helft in het vijandelijke doel te werken. Omdat Youssef En-Nesyri daarvoor al voor de openingstreffer had gezorgd en Sofiane Boufal vanaf elf meter scoorde, eindigde het duel in 3-0. Daarmee lijkt Marokko in goede vorm richting het WK te gaan.

De Noord-Afrikanen, waar Ziyech in de basis stond en Sofyan Amrabat, Noussair Mazraoui en Zakaria Aboukhlal op de bank begonnen, kwamen al binnen vijf minuten op voorsprong. Een voorzet vanaf de rechterkant van Ziyech kwam bij de tweede paal terecht, waar Selim Amallah al voor de 1-0 had moeten zorgen. De middenvelder van Standard Luik stuitte van dichtbij op Giorgi Mamardashvili, maar de doelman van Valencia kon niet voorkomen dat En-Nesyri de rebound kon binnenkoppen. Even voor het half uur liet Ziyech zich zien. De middenvelder annex aanvaller ontving de bal vanaf een meter of vijftig van het Georgische doel, zag Mamardashvili wat voor zijn doel staan en besloot zijn geluk te beproeven. Het leer vloog vervolgens op prachtige wijze binnen: 2-0.

Quel but de Hakim Ziyech face à la Géorgie pic.twitter.com/1x4wnR9qhG — Chebli Ishaq (@IshaqChebli) November 17, 2022

Na rust werden Amrabat en Mazraoui in het veld gebracht door trainer Walid Regragui. De goed en actief spelende Ziyech was ook in het tweede bedrijf een plaaggeest voor de Georgische defensie en de ploeg van trainer Willy Sagnol kon zich, mede door de afwezigheid van sterspeler Khvicha Kvaratskhelia, vrijwel alleen bezighouden met verdedigen. Het leidde tien minuten na rust bijna tot de 3-0 van Yahya Jabrane, wiens kopbal uit een hoekschop rakelings naast ging. Ziyech werd in de 69e minuut ogenschijnlijk aangeslagen gewisseld voor Anass Zaroury, die daarmee zijn interlanddebuut maakte. Uit een strafschop maakte Boufal er luttele minuten later nog 3-0 van. Marokko lijkt daarmee klaar te zijn voor de openingswedstrijd op het WK. Op 23 november is Kroatië de tegenstander.