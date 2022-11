Spanje wint laatste oefenwedstrijd voor WK dankzij jongelingen van Barça

Donderdag, 17 november 2022 om 19:00 • Noel Korteweg • Laatste update: 19:16

Spanje heeft de laatste oefenwedstrijd voor het WK winnend afgesloten. De wereldkampioen van 2010 was donderdagavond in Amman met 1-3 te sterk voor Jordanië. Ansu Fati, Gavi en Nico Williams waren de doelpuntenmakers. Hamza Al Dardour maakte de eretreffer. Spanje neemt het in de groepsfase van het WK op tegen Costa Rica, Duitsland en Japan.

Bondscoach Luis Enrique gebruikte de oefenwedstrijd tegen Jordanië om veel spelers in actie te zien. De oefenmeester begon daarom ook niet met zijn sterkst mogelijke elftal, maar voerde wel acht wissels door gedurende de wedstrijd. Het duurde nog geen kwartier voordat de Spanjaarden op voorsprong kwamen. Marco Asensio werd tussen de linies aangespeeld door Pablo Sarabia en zag vervolgens Fati op de linkervleugel vrij staan. De jonge buitenspeler van Barcelona schoot de bal met de binnenkant van zijn voet hard en laag in het doel: 0-1.

Ruim tien minuten na de start van het tweede bedrijf tekende Gavi voor de tweede Spaanse treffer. Sarabia wilde vanaf ruim elf meter uithalen, maar raakte de bal compleet verkeerd waardoor de bal in de voeten van Gavi terechtkwam. De twaalfvoudig international maakte een lichaamsschijnbeweging voordat hij met links raak schoot: 0-2. Williams schoot twintig minuten later na een knappe aanname de 0-3 op het bord, alvorens Al Dardour in de extra tijd de eretreffer maakte: 1-3.