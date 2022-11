Clublegende United vol lof over Erik ten Hag na ‘heel moeilijk eerste half jaar’

Donderdag, 17 november 2022 om 18:38 • Noel Korteweg

Gary Neville vindt dat er geen weg meer terug is voor Cristiano Ronaldo bij Manchester United. De 37-jarige Portugese superster is sinds afgelopen week onderwerp van gesprek in de media nadat hij in een interview met Piers Morgan flinke kritiek uitte op onder meer zijn club en Erik ten Hag. Neville vindt dat er snel een oplossing moet komen, maar is wel zeer complimenteus over de ex-trainer van Ajax.

Ronaldo haalde in het desbetreffende interview onder meer uit naar Ten Hag en Ralf Rangnick. Ook Britse analisten moesten het ontgelden, onder wie Neville. De oud-rechtsback van the Red Devils wordt verweten dat hij de naam van Ronaldo zou gebruiken om zelf meer aandacht te krijgen. Neville ontkent dat in gesprek met Sky Sports. “Cristiano lijkt iemand die denkt dat alles en iedereen tegen hem is en dat niet iedereen hem even leuk vindt. Zo is het niet en zo zou het ook niet hoeven zijn.”

Ten Hag en United gaan de komende periode gebruiken om te beslissen wat voor consequenties ze aan het veelbesproken interview gaan binden. Neville denkt dat Ronaldo zijn laatste wedstrijd op Old Trafford al gespeeld heeft. “Er is geen weg meer terug en ik denk dat hij dat ook niet meer wil. Als hij bij United wilde blijven, had hij dit interview niet gegeven. Dit interview betekent het einde van zijn carrière bij United.” De oud-international is wél complimenteus over Ten Hag en vindt dat hij ‘een heel moeilijk eerste half jaar perfect heeft doorstaan’.

“Ik denk niet dat hij ook maar iets anders had kunnen doen. Ronaldo is een monster van een speler en een monster van een persoonlijkheid. Ten Hag verkeert in een lastige situatie omdat hij het niet wint als hij het publiekelijk opneemt tegen Ronaldo. Die twee hebben een probleem omdat hij Ronaldo niet als basisspeler gebruikt”, vervolgt Neville. “Ze hadden een paar weken geleden om de tafel moeten gaan zitten en hebben gezegd: we hebben geen respect voor elkaar, we vinden elkaar niet leuk, we willen zo niet verder en moeten het op een nette manier beëindigen.”

Dat hebben Ronaldo en Ten Hag niet gedaan omdat ze dachten dat het vanzelf wel opgelost zou gaan worden, denkt Neville. “Maar dat gebeurt niet in het voetbal en zeker niet met een persoonlijkheid en een speler als Ronaldo. Hij accepteert dat niet.” De oud-speler vindt het een pijnlijk einde van de superster bij United. “Het is geëindigd in een onprettige situatie, waarbij het erop lijkt dat Ronaldo zijn tijd bij United niet met de grootste eer zal beëindigen als had gemoeten.”