PSV trakteert supporters op heerlijke jaarafsluiting tegen Europese grootmacht

Donderdag, 17 november 2022 om 17:21 • Wessel Antes

PSV sluit het jaar 2022 af met een oefenwedstrijd tegen AC Milan. Op 30 december spelen de Eindhovenaren om 18.15 uur een wedstrijd tegen de Italiaanse landskampioen in het Philips Stadion. De naam van de Europese grootmacht als tegenstander in een oefenwedstrijd zong al langer rond, maar PSV heeft het nieuws nu ook daadwerkelijk naar buiten gebracht.

Milan vertrekt deze winter op trainingskamp naar Dubai, wat een lastige horde vormde om een oefenduel met PSV in te plannen. Toch is het de clubs gelukt om een datum te vinden. De Eindhovenaren zelf vertrekken op 14 december naar het Spaanse Alicante, om daar ruim een week te verblijven. PSV is nog op zoek naar twee tegenstanders om tegen te oefenen in Spanje. Op zaterdag 7 januari hervat de nummer twee van de Eredivisie de competitie met een thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam.

Tijdens het komende WK komen er in totaal vier PSV’ers in actie. Cody Gakpo, Luuk de Jong en Xavi Simons zijn allen opgeroepen voor het Nederlands elftal. Laatstgenoemde wacht nog op zijn debuut voor Oranje en kan in Qatar zijn eerste minuten gaan maken. Érick Gutiérrez werd opgeroepen namens Mexico. In de groepsfase speelt hij met zijn land tegen Argentinië, Saoedi-Arabië en Polen.

De spelersgroep van PSV heeft tot 4 december vakantie, waarna de trainingen een dag later weer hervat worden. PSV zal na de WK-onderbreking gaan jagen op koploper Feyenoord, dat met FC Utrecht (uit), FC Groningen (uit), Ajax (thuis), NEC Nijmegen (thuis) en FC Twente (uit) in januari een ogenschijnlijk lastig programma voor de boeg heeft. PSV speelt in diezelfde maand tegen Sparta (thuis), Fortuna Sittard (uit), Vitesse (thuis), FC Emmen (uit) en Go Ahead Eagles uit. Op 5 februari staat de traditioneel lastige uitwedstrijd in De Kuip op het programma voor de Eindhovenaren.