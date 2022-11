Messi speculeert over einde spelersloopbaan en spreekt over toekomstambities

Donderdag, 17 november 2022 om 16:39 • Wessel Antes • Laatste update: 16:41

Lionel Messi denkt niet dat hij nog lang actief zal zijn als profvoetballer, zo zegt de 35-jarige Argentijn in gesprek met de Zuid-Amerikaanse voetbalbond CONMEBOL. Het was al bekend dat de sterspeler van Paris Saint-Germain in Qatar zijn laatste eindtoernooi speelt met Argentinië, maar ook het clubvoetbal zal op korte termijn afscheid moeten nemen van een levende legende, zo blijkt uit het interview.

Bij PSG beschikt Messi over een aflopend contract. De linkspoot zal na het WK een definitief besluit nemen over zijn toekomst, al ziet men in Parijs hem graag blijven. Messi zelf denkt inmiddels al na over het einde van zijn voetbalcarrière. “Ik denk niet dat ik nog veel zal spelen. Ik weet niet precies waarom, er zijn zoveel dingen gebeurd.” Messi is na een moeilijk debuutseizoen weer helemaal de oude in Parijs. Inmiddels staat hij op 53 wedstrijden voor PSG, waarin hij goed was voor 23 doelpunten en 29 assists.

In het interview met CONMEBOL zegt Messi dat hij het na zijn overstap naar Frankrijk erg moeilijk heeft gehad. “Sinds dat ik kind ben, heb ik gedroomd om voor Argentinië te spelen. Nu hangt het van veel dingen af. Ik heb mijn gezin, drie kinderen en ik heb een hele grote verandering in mijn leven doorgemaakt. Het heeft mij en mijn gezin veel gekost.”

Messi weet in ieder geval wel zeker dat hij na zijn carrière actief blijft binnen de voetballerij. “Ik houd van spelen en ik geniet ervan. Het enige wat ik ik mijn hele leven heb gedaan, is voetballen. Ik weet zeker dat wat ik ga doen gerelateerd is aan voetbal, hoewel ik niet precies weet wat ik ga doen.” Tijdens het aankomende WK neemt Argentinië het in de groepsfase op tegen Saoedi-Arabië, Mexico en Polen.