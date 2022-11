Spaanse bond maakt bizarre fout en ‘pest’ David De Gea na afvallen voor WK

Donderdag, 17 november 2022 om 16:25 • Noel Korteweg • Laatste update: 16:51

David De Gea is door Luis Enrique, de bondscoach van Spanje, niet opgeroepen voor het WK en dat zorgde veel onbegrip in Engeland. De 32-jarige doelman van het Manchester United van Erik ten Hag verkeert in prima vorm dit seizoen, maar zag dat keepers Robert Sánchez (Brighton), David Raya (Brentford) en Unai Simón (Athletic Bilbao) naar Qatar gaan. El Chiringuito TV meldt donderdag dat de Spaanse bond dacht dat De Gea met pensioen was gegaan bij het nationale team, terwijl dat helemaal niet het geval is.

Nadat de doelman werd verteld dat hij niet meeging naar Qatar kreeg hij naar verluidt een sms’je van Luis Rubiales, de president van de Spaanse voetbalbond. “David, ik ben blij dat je eindelijk de beslissing hebt genomen waar je al zo lang over nadacht. Ik ben verteld dat je weggaat bij het nationale team.” De Gea heeft echter nooit bedankt voor Spanje en antwoordde dan ook uiterst verbaasd op het berichtje.

“Sorry? Ik ben helemaal niet gestopt bij het nationale team. Wie heeft je dat verteld? De trainer (Enrique, red.) heeft me gezegd dat hij niet op me rekent in Qatar, maar ik heb nooit bedankt voor Spanje en ben dat ook helemaal niet van plan”, stuurde De Gea beduusd terug. De doelman speelde zijn laatste wedstrijd voor zijn thuisland eind 2020 tegen Oekraïne (1-0 verlies). Sindsdien zat hij voornamelijk op de bank. De Gea wordt inmiddels al ruim een jaar niet meer opgeroepen door Spanje.

“Enrique belde De Gea op om te vertellen dat hij niet zou worden geselecteerd”, legt journalist Jose Alvarez uit tegen El Chiringuito. “De Gea vroeg de trainer om uitleg en hij werd verteld dat het een sportieve beslissing was. Een paar dagen later kreeg hij dat sms’je van Rubiales. De Gea was erg verrast over de communicatie tussen Enrique en Rubiales.” De journalist vindt het onterecht dat the Red Devil niet meegaat naar Qatar. “Hij speelde ontzettend goed het laatste anderhalf jaar. De Gea was in vrijwel elke wedstrijd de hoofdrolspeler bij United. Ik zeg niet dat hij in de basis had moeten staan bij Spanje, maar hij had zijn bijdrage zeker kunnen leveren.”