Toekijkende Louis van Gaal ligt in een deuk om juichende Andries Noppert

Donderdag, 17 november 2022 om 15:02 • Wessel Antes • Laatste update: 15:43

Wie graag alles van het Nederlands elftal volgt, moet de komende maand de social media-kanalen van OnsOranje goed in de gaten houden. Donderdagmiddag gaf het Twitteraccount van Oranje een exclusief kijkje achter de schermen tijdens de opnames en photoshoots. De spelers van Oranje moesten allen langskomen om een fragment op te nemen waarop ze juichen voor een greenscreen, en de viering van Andries Noppert viel goed in de smaak bij Louis van Gaal.

Onder toeziend oog van de spraakmakende bondscoach gooit Noppert er een aantal originele bewegingen uit, waarna Van Gaal hem op enigszins sarcastisch wijze complimenteert. “Nou, dat is een celebration hoor. IJzersterk”, zegt hij lachend. Mocht de keeper van sc Heerenveen tegen de verwachting in toevallig een bal binnen knikken in blessuretijd, is zijn viering in ieder geval al bekend! Noppert is met zijn 2.03 meter de langste speler die deelneemt aan het eindtoernooi in Qatar.