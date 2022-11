Martín Demichelis maakt als trainer terugkeer bij mondiale grootmacht

Martín Demichelis wordt de nieuwe trainer van River Plate. De Argentijn is de opvolger van Marcelo Gallardo, die sinds 2014 hoofdtrainer is in Buenos Aires en eind december vertrekt. Voor de 41-jarige Demichelis wordt het de eerste keer dat hij eindverantwoordelijke is van het eerste elftal van een club. Als voetballer speelde hij al in de jeugd bij River Plate, dat samen met onder meer Boca Juniors tot de grootste clubs van Zuid-Amerika behoort.

Demichelis, die een contract tekent tot eind 2025, begon zijn trainerscarrière als assistent bij Málaga in het seizoen 2017/18. Daarna vertrok bij naar Duitsland, om Bayern München Onder 19 te trainen. Vorig jaar maakte hij de overstap naar het tweede elftal van der Rekordmeister, waarna hij in oktober van dit jaar een UEFA Pro licentie behaalde.

In oktober maakte Gallardo bekend zijn eind december aflopende contract bij River Plate niet te verlengen. Daarmee kwam er een einde aan een tijdperk van ruim acht jaar, waarin de club liefst veertien hoofdprijzen wist te winnen, waaronder twee keer de Copa Libertadores. “Gisteravond heb ik de club verteld dat ik niet zal blijven”, verklaarde de trainer vorige maand tijdens en persmoment. “Het is een van de moeilijkste beslissingen uit mijn leven. Ik heb hier achtenhalf jaar gewerkt.”

Demichelis maakte in 2001 als voetballer zijn debuut voor River Plate, waar hij al een aantal jaar in de jeugdopleiding speelde. Twee jaar later vertrok hij naar Bayern München, waar hij uiteindelijk ruim zeven jaar speelde. Daarna stond hij nog onder contract bij Málaga, Atlético Madrid, Manchester City en opnieuw Málaga, om vervolgens in 2017 zijn voetbalschoenen aan de wilgen te hangen. Bovendien speelde hij tussen 2005 en 2016 in totaal 51 interlands voor Argentinië, waarin hij twee keer trefzeker was.