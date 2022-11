Lichtpuntje van ADO in de belangstelling van clubs uit Eredivisie en Serie A

Donderdag, 17 november 2022 om 19:12 • Wessel Antes • Laatste update: 19:13

Xander Severina staat in de belangstelling van meerdere clubs uit de Eredivisie en DE Serie A, zo melden bronnen aan Voetbalzone. De 21-jarige buitenspeler is dit seizoen een van de weinige lichtpuntjes bij ADO Den Haag, waar hij nog tot medio 2023 vastligt. De klassieke linksbuiten debuteerde vorig seizoen in de Eredivisie op negentienjarige leeftijd bij ADO.

Sparta Rotterdam behoort in ieder geval tot de Eredivisie-clubs die geïnteresseerd zijn in de diensten van Severina. Vanuit de Serie A houden Sassuolo en Torino de prestaties van de linkspoot nauwlettend in de gaten. Severina speelde in de eerste helft van dit seizoen al zestien wedstrijden voor ADO, waarin hij goed was voor drie doelpunten en vier assists. In totaal speelde hij al 39 wedstrijden in het eerste elftal van de club.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Severina, die eerder al in de jeugd van Sparta speelde, werd in juli 2020 door ADO opgepikt bij HV & CV Quick. Sindsdien ging het snel met de linksbuiten, die dit seizoen door hoofdtrainer Dirk Kuijt ook op de rechterflank en om de spits heen wordt gebruikt. Severina werd geboren in Rijswijk, maar zou in de toekomst ook nog voor Curaçao uit kunnen komen. Volgens Transfermarkt.com ligt zijn marktwaarde momenteel rond de 300.000 euro.

Severina zou niet de eerste contractspeler van Nederlandse komaf zijn bij het Italiaanse Sassuolo. De nummer vijftien van de Serie A heeft ook Ryan Flamingo nog altijd onder contract staan. De negentienjarige verdediger speelt dit seizoen op huurbasis voor Vitesse in de Eredivisie. In het verleden speelde ook Timo Letschert (nu Lyngby BK) negentien duels voor de club. Perr Schuurs verdedigt momenteel de kleuren van Torino.