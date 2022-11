Barça is overtuigd en komt met contractverlenging van twee seizoenen

Marcos Alonso kan snel een nieuw tweejarig contract tegemoet zien van Barcelona, verzekert Marca. De van Chelsea overgekomen verdediger tekende afgelopen zomer vanwege de Financial Fair Play-regels een eenjarig contract, maar heeft sinds zijn overgang dusdanig overtuigd dat men in Catalonië langer met hem door wil. Het valt nog te bezien of het een eenjarig contract wordt met een optie voor een tweede jaar of twee gegarandeerde jaren.

Alonso werd begin september door Barcelona transfervrij overgenomen van Chelsea. Xavi maakte zich persoonlijk hard voor de komst van de Spanjaard en slaagde er met enige moeite in hem naar het Spotify Camp Nou te halen. Alonso zou in eerste instantie voor drie seizoenen tekenen, maar werd uiteindelijk voor één jaar vastgelegd. De Financial Fair Play-regels lagen daaraan ten grondslag. Barcelona zal Alonso nu alsnog een nieuw tweejarig contract aanbieden, waardoor hij straks tot medio 2025 vast ligt.

Alonso kwam in zijn eerste maanden in Spaanse dienst tot zeven LaLiga-wedstrijden, waarvan vier keer als basisspeler. In de groepsfase van de Champions League verscheen hij in vijf van de zes wedstrijden aan de aftrap. Reden voor zijn stroeve start is onder meer het feit dat hij later in het seizoen is aangesloten. Ook heeft hij nauwelijks op zijn vertrouwde linksbackpositie kunnen spelen. Door de vele blessures in het hart van de defensie voelde Xavi zich genoodzaakt te schuiven met de negenvoudig international.

Spaanse media stellen dat Alonso zich de laatste weken meer en meer op zijn gemak begint te voelen, getuige zijn uitstekende optreden in Pamplona tegen Osasuna. De komende weken moet duidelijk worden of het een gegarandeerd contract wordt van twee jaar of één seizoen met de optie op een tweede seizoen, bij het behalen van enkele doelstellingen. Alonso geniet op dit moment van een korte vakantie. De verdediger is niet opgenomen in de WK-selectie van Spanje en kan zich richten op de tweede seizoenshelft.