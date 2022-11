Exit Ronaldo bij United aanstaande: club en spelers geven duidelijk signaal af

Donderdag, 17 november 2022 om 13:19 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 13:46

Het begint er steeds meer op te lijken dat Cristiano Ronaldo zijn laatste minuten voor Manchester United heeft gespeeld. De Portugese sterspeler ligt flink onder vuur in Manchester nadat hij deze week in een interview met Piers Morgan op meerdere manieren hard uithaalde naar zijn huidige werkgever. Inmiddels heeft United een poster van hem op Old Trafford laten weghalen, terwijl zijn teamgenoten Ronaldo na de WK-break volgens The Times ook niet meer terugverwachten op de club.

In het veelbesproken interview uitte Ronaldo onder meer kritiek op de houding en professionaliteit van jonge spelers bij United en gaf hij aan geen respect te hebben voor manager Erik ten Hag. The Times meldt nu dat de andere spelers van the Red Devils de kant van Ten Hag kiezen. Ze vinden dat Ronaldo nooit meer voor de club zou moeten spelen en verwachten niet dat hij terugkeert bij het team na het WK in Qatar.

Estas imágenes de la retirada del mural de Cristiano Ronaldo de Old Trafford dicen muchísimo. La relación está rotísima ???@footballdaily pic.twitter.com/xTN5ac21iG — Manu Heredia (@ManuHeredia21) November 17, 2022

Woensdag reageerde United-verdediger Raphaël Varane, die eerder ook al bij Real Madrid samenspeelde met Ronaldo, nog op de situatie. “Natuurlijk raakt het ons. We volgen wat er gebeurt en wat er gezegd wordt. We proberen het enigszins van een afstand te bekijken, in die zin dat we als individuen de situatie niet kunnen veranderen, we maken deel uit van een team. Ik wil het beste voor mijn team. Wat er ook besloten zal worden, wij als spelers zullen het accepteren en ons best blijven doen”, zei hij tijdens een persmoment van de Franse nationale ploeg.

Inmiddels gaan er beelden het internet over van een poster die verwijderd wordt van Old Trafford. Op die poster is onder meer Cristiano Ronaldo te zien, samen met Bryan Robson, David Beckham, Eric Cantona, Ella Toone en Shola Shoretire. Mogelijk is het een reactie van United op de uitlatingen van de Portugees. Daarnaast melden Engelse media dat United Ronaldo een boete wil geven van zeker één miljoen euro.