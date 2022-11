Nkunku neemt het in statement op voor hevig bekritiseerde ploeggenoot

Donderdag, 17 november 2022 om 12:09 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 13:06

Christopher Nkunku heeft op sociale media gereageerd op zijn afwezigheid op het WK in Qatar. De 25-jarige aanvaller moest de Franse selectie deze week verlaten nadat hij op de training geblesseerd was geraakt aan zijn knie. Nkunku liep de blessure op na een botsing met Eduardo Camavinga, waardoor de middenvelder van Real Madrid het op sociale media flink te verduren kreeg. Zo passeerden onder meer racistische opmerkingen de revue. De spits van RB Leipzig neemt het nu op voor zijn teamgenoot.

“Gisteravond is na medisch onderzoek gebleken dat ik les Bleus moet verlaten, waardoor ik niet mee kan doen aan het WK”, begint Nkunku zijn post op sociale media. “Nu is het tijd om te werken aan maar één doel: nog sterker terugkomen. Ik denk aan mijn teamgenoot Eduardo Camavinga, die onterecht wordt beschuldigd. Het WK moet een moment van verbinding zijn, niet van verdeeldheid. Bedankt aan alle stafleden en mijn teamgenoten voor hun steun. Ik zal jullie grootste supporter zijn. Maak ons trots!”

Inmiddels heeft bondscoach Didier Deschamps Randal Kolo Muani opgeroepen als vervanger voor Nkunku. De aanvaller van Eintracht Frankfurt was dit seizoen tot dusver goed voor vijf treffers in de Bundesliga. Karim Benzema, Kingsley Coman, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé en Marcus Thuram zijn de andere aanvallers in de selectie van Frankrijk.

Woensdag reisde de Franse selectie af naar Qatar, waar het in de avond landde. Het toernooi begint voor les Bleus komende dinsdag om 20.00 uur met een wedstrijd tegen Australië. Vier dagen later is Denemarken de tegenstander, waarna de groepsfase op 30 november wordt afgesloten tegen Tunesië.