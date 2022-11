‘Senegal is niet bang voor Europese toplanden, dus ook niet voor Oranje’

Vrijdag, 18 november 2022 om 12:00 • Guy Habets

Bondscoach Louis van Gaal weet het zeker: dit Nederlands elftal heeft ‘een grote kans om wereldkampioen te worden’. Om dat doel te bewerkstelligen, moet wel eerst de poule overleefd worden. Daarin speelt Oranje tegen Senegal, Ecuador en Qatar. Voetbalzone blikt samen met kenners van het voetbal in die landen vooruit op de wedstrijd en nu is het de beurt aan Ed Dove, specialist van het Afrikaanse voetbal namens GOAL.

Door Guy Habets

Dove heeft het druk gehad in de afgelopen dagen. De reden daarvoor is duidelijk: de blessure van Sadio Mané. De aanvaller van Bayern München moest in de Bundesliga-wedstrijd tegen Werder Bremen met een kwetsuur van het veld en dat nieuws is hard aangekomen in Senegal. “Er is een soort collectief rouwen om de afwezigheid van Mané in de groepsfase”, zegt de journalist tegen deze website. “Er zijn weinig andere teams die zo afhankelijk zijn van één speler dan Senegal van Mané. Hij is de speler die assists moet geven, de doelpunten moet maken en het team moet leiden. Door hem werd de Afrika Cup gewonnen.”

Wie denkt dat het volk in Senegal de moed al heeft opgegeven, komt echter bedrogen uit. “Zonder Mané is het elftal minder, maar het team reist nog steeds als Afrikaans kampioen af naar Qatar en men vindt dat er nog steeds een goed elftal staat. Zo zijn Édouard Mendy en Kalidou Koulibaly op hun posities de beste Afrikaanse voetballers en wordt er een ervaren middenveld meegenomen. De mensen in Senegal verwachten dat je met dat team tegen landen als Qatar en Ecuador nog steeds makkelijk moet kunnen winnen. De poule wordt immers als niet zo zwaar ervaren. Dat zullen jullie in Nederland ook wel vinden.”

De verwachtingen zijn dus nog steeds hooggespannen in Senegal en de vervangers van Mané in de voorhoede moeten dat waar gaan maken. Dove weet echter niet zo goed wat hij ervan kan verwachten. “Eigenlijk kunnen we ons geen Senegalees elftal zonder Mané voorstellen, want sinds zijn debuut is hij er altijd bij geweest. Hij miste geen wedstrijd, of het nou vriendschappelijk was of om kwalificatie ging. Nu weten we niet wat er gaat gebeuren en wordt er met name naar Ismaila Sarr van Watford gekeken. Hij moet de rol van Mané op zich gaan nemen, maar er zijn twijfels over zijn doelgerichtheid.”

Het moment dat in Senegal voor verdriet zorgde: Sadio Mané raakt geblesseerd.

Sarr zal, net als collega-aanvallers als Boulaye Dia en Krépin Diatta, te maken krijgen met Virgil van Dijk. De stopper van Liverpool is de populairste Oranjeklant in Senegal. “Er is veel respect voor hem als de misschien wel beste verdediger ter wereld. Fans in Senegal keken natuurlijk vaak naar wedstrijden van Liverpool toen Mané daar speelde en zagen dan hoe goed Van Dijk is. Iedereen keek uit naar het directe duel tussen Mané en Van Dijk en het is echt jammer dat dat er niet van gaat komen. Daarnaast worden Memphis Depay en Frenkie de Jong ook als gevaarlijke spelers gezien, omdat ze bij Barcelona spelen.”

Het Nederlands elftal heeft echter nog een belangrijke troef achter de hand. De bondscoach werd door ESPN-analist Kenneth Perez al ‘de vedette van Oranje’ genoemd en Dove begrijpt dat wel. Hij weet dat er in heel Afrika veel respect is voor Van Gaal. “Vergeet niet dat hij in 1995 met Ajax de Champions League won en dat hij dat deed met twee Nigeriaanse spelers in het elftal. Nwankwo Kanu en Finidi George waren Afrikanen die de Champions League wonnen en dat was destijds echt geen vanzelfsprekendheid. Daardoor geniet Van Gaal veel bekendheid in Afrika en wordt hij alom gerespecteerd. Ook zijn jobs als coach van Barcelona en Manchester United spreken tot de verbeelding.”

De aanwezigheid van Van Gaal en spelers als Van Dijk, Depay en De Jong maken de Senegalezen echter niet nerveus. “Deze ploeg is niet bang om het tegen Europese grootmachten op te nemen en is dus ook zeker niet bang voor het Nederlands elftal”, stelt de journalist van GOAL. “Het wordt gezien als een kans om de krachten weer eens te meten met een team waar je anders niet tegen zou kunnen spelen. We moeten echter wel realistisch zijn: Oranje won dit jaar op fantastische wijze van België en deed dat op een manier die voor het Senegalese team niet te bestrijden zou zijn. Als Nederland die vorm aantikt, winnen ze. Toch verwacht ik een gelijkspel. Het is de openingswedstrijd, dus ik ga voor een hele nerveuze 1-1.”