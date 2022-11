Shakira boycot Qatar en ziet af van optreden tijdens openingsceremonie

Donderdag, 17 november 2022 om 11:48 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:27

Shakira heeft afgezien van een optreden tijdens de openingsceremonie van het WK. De Colombiaanse zangeres en ex van Gerard Piqué werd door het organiserend comité naar voren geschoven voor de opening van het grootste sportevenement ter wereld, maar voelt daar niets voor. Eerder lieten andere wereldartiesten als Dua Lipa en Rod Stewart al weten niet af te zullen reizen naar Qatar.

De openingsceremonie van het WK gaat vaak gepaard met show, zang en entertainment. De nummers die gezongen worden leven vaak door tot ver na het WK. Zo behaalde Shakira zelf ook grote successen met het nummer 'Waka Waka' tijdens het WK van 2010 in Zuid-Afrika. Het WK in Qatar heeft er echter toe geleid dat sommige artiesten de kans hebben afgewezen om op te treden tijdens de openingsceremonie.

In het geval van Shakira betreft het tevens haar huidige persoonlijke omstandigheden. De Colombiaanse zag onlangs haar relatie stuklopen met Piqué en is in opspraak geraakt vanwege grootschalige belastingontduiking in Spanje. Haar aanwezigheid - Shakira zou in eerste instantie wel bij de opening aanwezig zijn - werd op sociale media hevig bekritiseerd. Volgens El programa de Ana Rosa heeft de zangeres zich daarop bedacht en bedankt voor de uitnodiging.

"Het is mij bevestigd dat Shakira niet zal optreden tijdens de openingsceremonie, maar ze willen niet zeggen of ze een andere rol zal spelen tijdens het WK", zei presentatrice Adriana Dorronsoro in het programma. Volgens Sandra Alado, een andere gast in het programma, zou Shakira als 'gastartiest' fungeren. "Ze zal snel met een verklaring komen waarin alles wordt uitgelegd. We hebben van haar management bevestigd gekregen dat ze niet zal optreden."